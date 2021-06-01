В Солнечногорске родственники похоронили чужого дедушку: «Санитарка перепутала кровати»

Пенсионер пошел на поправку и сумел позвонить домашним. Стали разбираться и оказалось, что в больнице перепутали дедушек. Фото: Shutterstock

История, случившаяся в подмосковном Солнечногорске, вполне могла бы стать сюжетом для сатирического анекдота. Тут и смех, и слезы, и похороны, и чудеса воскрешения. В первых числах мая в местную ЦРБ попал 79-летний пенсионер. Врачи в тот же день поставили диагноз: инсульт. Мужчину частично парализовало, и он на время полностью утратил возможность говорить.

Пандемию никто не отменял: посещения родников по-прежнему под запретом. Чтобы справиться о здоровье отца, сын каждый день звонил в отделение больницы. Во время очередного звонка дежурный врач выдал: «ваш отец умер, тело можете забрать в морге».

Убитые горем родственники приехали за телом и ахнули. Дедушку было не узнать. Но санитары тут же успокоили, мол человек болел, всякое бывает. 17 мая бедолагу похоронили. А через неделю он воскрес. Пенсионер пошел на поправку и сумел позвонить домашним. Стали разбираться и оказалось, что в больнице перепутали дедушек.

- Родственникам выдали тело соседа по палате. Путаница возникла из-за санитарки, которая перепутала кровати и переложила пациентов, не уведомив об этом врачей, - сообщил «КП» собственный источник в Депздраве Подмосковья.

Липовую справку о смерти уже аннулировали. Но на этом проблемы не закончились. Тело абсолютно постороннего пенсионера уже похоронили и теперь его придется эксгумировать и передавать настоящим родственникам. Скорее всего, расходы возьмет на себя больница.

- По данному факту администрацией Солнечногорской областной больницы проводится служебная проверка. По предварительным результатам установлено, что были перепутаны медицинские документы пациентов. Родственники уведомлены о данном инциденте. Пациенту будет оказана вся необходимая юридическая помощь в оформление документов, а также предложена медицинская реабилитация в ведущей профильной клинике. На время проведения служебной проверки лечащий врач отстранен от исполнения служебных обязанностей. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников и в случае необходимости предприняты меры административного характера, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента Здравоохранения Московской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве задержан мужчина, избивший револьвером водителя скорой помощи

Неадекватный молодой человек выскочил из авто прямо посреди МКАДа (подробности)