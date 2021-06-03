Эксперт рассказал, почему поездки по «детскому» тарифу в такси стоят дороже «эконома»

Разница между тарифами порой начинается с 50 рублей и больше Фото: Shutterstock

В интернете мамочки часто жалуются на то, что поездки в такси с детьми стоят дороже, чем без них. Разница в «детском» тарифе и «экономе» может отличаться на 50 рублей, а иногда и на 100, в зависимости от спроса в момент вызова авто, и региона проживания.

Эта проблема поднимается не только на форумах, но и обсуждалась на встрече с Президентом России. В частности, проблему разницы тарифов озвучила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

«Комсомолка» пообщалась с вице-президентом Национального Автомобильного союза РФ Антоном Шапариным, и узнала, с чем связана разница в тарифах.

Антон Владимирович, подскажите, почему поездки по «детскому» тарифу стоят дороже, чем в других тарифах?

- В «детском» тарифе работает меньше водителей, чем в том же «экономе» или «комфорте». А чем меньше водителей, тем выше стоимость поездки. Всегда так бывает, и в других тарифах тоже. Зимой, например, когда в Москве и других регионах страны были сильные снегопады, на линии не хватало таксистов и цены были выше, чем в нормальную погоду. Здесь мы видим, как работает закон спроса и предложения. С «детским» тарифом такая же ситуация. Водителей меньше, цена поездки выше.

- Почему в «детском» тарифе работает меньше водителей, это не выгодно?

- Во-первых, водителю нужно потратиться на детское кресло, а оно не дешевое. Во-вторых, перед тем как начать работать в этом тарифе, нужно пройти специальную аттестацию, на что требуется время. А для водителя такси - время - главный ресурс. Сами знаете, волка ноги кормят.

Кроме того, после поездок с детьми машину часто нужно отвозить на мойку или химчистку салона. Ни один тариф не покроет этих затрат. Химчистка салона минимум в 2000-2500 рублей обойдется. Плюс целый рабочий день машина будет сохнуть. Для водителя это фантастические издержки, и они не готовы на это идти. А раз водителей в этом тарифе мало, то стоимость поездок выше.

- Но ведь можно детское кресло в багажнике возить, про запас?

- Просто ездить с детским креслом водителю бессмысленно. Кресло большое, занимает много места. Водитель, к примеру, хочет чаще ездить в аэропорт. Но у пассажиров с аэропорта много сумок, а у него половина багажника детским креслом занята. В этом случае таксист лишается возможности зарабатывать на поездках в аэропорт. При этом он должен ждать, когда кто-то вызовет такси по «детском» тарифу, а таких вызовов меньше, чем в других тарифах. Поэтому экономическая составляющая «детского» тарифа иная.

- Можно ли привлечь в детский тариф больше водителей и тем самым снизить стоимость поездок?

- Водители сами решают, с каким тарифом работать. Некоторые выбирают детский тариф, потому что в нем меньше водителей, а тариф больше. Другие предпочитают «эконом», «комфорт» и «бизнес». Кто-то, по-старинке, у вокзала пассажиров встречает со словами: «Поехали, дорогой». Такси - это свободный рынок. Каждый для себя решает, какие услуги оказывать будет.

- Какой средний разброс цен между «детским» тарифом и другими?

- Тарифы меняются динамически на протяжении всего дня. Чем больше водителей на линии, тем ниже тарифы. Нельзя сказать, что детский на 10% дороже, чем «комфорт». Разница между ними обычно небольшая. Иногда агрегаторы включают скидки на «комфорт плюс», и тогда поездка стоит, как в «экономе», но класс машины выше. Если задрать «детский» тариф условно в космос, никто не будет ездить и водителю это не выгодного. Цены в такси просчитываются в динамическом режиме.