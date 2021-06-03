Когда самозанятым в России начнут оплачивать больничные, отпускные и станут начислять пенсии

Все должно быть максимально удобно, иначе можно дискредитировать идею самозанятости. Какую роль в этом играет российский бизнес и государство – обсуждение на ПМЭФ-2021

В 2019 году в российский регионах запустили эксперимент с самозанятыми. Позже его распространили по всей стране. Специалисты, которые оказывают услуги и не производят ничего материального, могут регистрироваться в приложении налоговой службы, делать отчисления в бюджет, выдавать чеки и работать легально.

За возможность ухватились няни, гиды, программисты и ремонтные бригады, а также репетиторы, таксисты и курьеры. И если первые часто работают сами на себя, то вторая категория нередко собирает заказы через агрегаторов и цифровые платформы. Все эти электронные площадки хорошо известны — Яндекс, Озон, Profi.ru. Люди иногда даже не вникают, как работает сервис, и что услугу им в итоге оказывает не компания, а самозанятый.

О специфике нового рынка труда говорили 3 июня в рамках сессии «Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики» Петербургского экономического форума 2021.

БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ И ДАЛЬШЕ

Специалисты платят налог 4 – 6%, отчитываются без всяких деклараций, бухгалтерию ведет автоматом мобильное приложение. Сотни тысяч россиян могут работать легально, и на это есть спрос. Однако у самозанятых появляются закономерные вопросы. Если я плачу налоги, то почему нет права оформить больничные лист, получить отпускные или хотя бы трудовой стаж для пенсии?

При этом люди ценят статус самозанятого за отсутствие бумаг и бюрократии. Статус получаешь после короткой регистрации в приложении, чек выдается в два клика. Клиентов ищешь через платформы, на которых все онлайн. Значит есть смысл сделать и остальные механизмы, которые касаются декрета, отпускных и пенсий такими же удобными. Писать заявления, брать больничный лист и ходить в пенсионный фонд — это стало бы шагом назад.

Подобной смелости сейчас не хватает в классических отношениях по трудовому договору. В 2021 году действовать нужно иначе. Особенно если речь идет о таком прогрессивном институте как самозанятость.

– Это как в детской игрушке: все окна круглые, а у нас квадрат, то есть мы туда его точно не засунем. В данном случае то же самое происходит. У нас есть некая скажем так сущность, которая не укладывается в традиционные отношения. Которая требует дополнительной регуляторики, которая имеет свои определенные специфические особенности, и именно на них нам нужно будет ориентироваться, – объяснил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ХОТЯТ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ

– Что такое режим самозанятого? Это на данный момент налоговый режим, это не структура занятости, ее нет в законодательстве. Мы должны поставить перед собой вопрос легализации этих правоотношений в нормативно-правовом поле, – говорит Антон Котяков.

Министр привел актуальные цифры. Сегодня 50% специалистов в рамках платформенной занятости – тех самых крупных компаний-посредников, через которые мы вызываем такси, заказываем еду и товары – это самозанятые. Еще восемь месяцев назад в России было 1,4 млн самозанятых. Сегодня их стало больше на миллион.

– По нашим прогнозам к 2024 году количество самозанятых превысит пять миллионов человек. К 2030 году мы перейдем к цифре 10 – 11 млн. То есть это самостоятельный рынок труда, который требует определенной регуляторики, - рассказал Антон Котяков.

Огромный рынок труда растет на наших глазах. Ничего удивительного в этой тенденции в Минтруда не видят. Министр рассказал, что по последним опросам до 60% молодежи из числа выпускников видят свое будущее только в режиме работы на себя, либо в режиме возможности открытия небольшого собственного дела.

Понятно, что сейчас уже и люди постарше выпускников используют режим самозанятого, чтобы зарабатывать и подработать.

ГЛАВНЫЕ БОЛИ САМОЗАНЯТОГО

Работа на себя и малый бизнес – это здорово. По такому пути идут многие ведущие экономики мира. Это служит толчком для роста благосостояния населения. Но наряду с этим начинают копиться проблемы, для которых пока нет однозначного решения. Речь о так называемых соцгарантиях и обязательствах.

– Мы должны четко осознавать, что режим самозанятого не дает пенсионных накоплений, то есть у гражданина не формируется его пенсия по завершению его трудовой деятельности. Мы четко понимаем, что сегодня граждане, работающие в рамках платформы в режиме самозанятого, не имеют социальных гарантий. То есть они не имеют дополнительных социальной поддержки в случае утраты заработка, по больничному листу, в случае несчастного случая на предприятии и т.д, – объяснил Антон Котяков.

К дискуссии подключился Тигран Худавердян:

– Я хочу один пример привести. Сегодня в стране примерно один миллион водителей работают в индустрии такси и курьерских перевозок. Если сегодня спросить про его боль, то в первой тройке следующая формулировка: если я заболею, то мне надо оплачивать аренду машины, я не понимаю, как это делать, я оказываюсь за бортом. Есть проблема, как мы будем жить, когда состаримся, а есть проблема, которая сегодня уже стоит. И можно начать с решения этой проблемы. Важно дать инструмент, с помощью которого водитель будет ощущать защищенность.

Откровенно говоря, даже мне тяжело думать о том, как я буду жить, когда буду существенно старше. Не говоря уже о людях, для которых критически важна каждая копейка. Возможно, часть социальных расходов будут брать на себя платформы. Сейчас речь о том, чтобы создать этот механизм в какой-то форме, чтобы было что развивать, посеять зернышко, – считает управляющий директор Яндекса.

ВЗНОСЫ НА ПЕНСИЮ ПОСЧИТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

Участники дискуссии видят очевидный выход из ситуации: дать определенный набор инструментов в руки платформ и их подрядчиков-самозанятых. Глава Минтруда отметил, что российские компании не противятся, а наоборот способствуют диалогу:

– В частности Яндекс. Я здесь благодарен его руководству. Именно они являются таким катализатором этого диалога. Они говорят, что нам это нужно, давайте это обсуждать. Соответственно вариантов решения этой проблемы может быть два, либо обязательная государственная, либо добровольная. Скорей всего необходимо в этой системе правоотношений идти по добровольной системе страхования, то есть предоставлять возможность гражданам права соответствующего выбора.

Министр объяснил, что в Правительстве понимают под «добровольными» инструментами. Например, в конце июня в приложении самозанятых появится пенсионный калькулятор. Специалист сможет подать заявление в пенсионный фонд и вступить в добровольное пенсионное страхование. Проект обещают сделать прозрачным: с указанием суммы всех взносов, расчета периодов оплаты и пенсии, на которую сможет рассчитывать самозанятый.

У ВСЕХ ПЛАТФОРМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прогрессивные веяния поддерживают. Но напоминают, что в России сложились свои экосистемы – государственные и частные. Например, РЖД и Роснано, банки, которые давно перестали быть только про хранение денег и кредиты.

– Задача Минцифры – создать равные условия и аккуратно использовать возможности, которые есть у нас. Например, стоит задача, что все госуслуги мы должно обеспечить возможность получать через различные каналы – будь то Сбербанк, будь то Яндекс, будь то другие экосистемы. Мы не даем никому преференций и преимущества. У государства есть такие ресурсы, при использовании которых мы можем создать условия для развития монополии в этой части. Поэтому мы стараемся обеспечивать для всех равный доступ и стараемся попытки такой монополизации пресекать. Мы понимаем, что цифровые экосистемы стали серьезным заказчиком на рынке труда. Мы не можем не считаться с влиянием, которое они оказывают на всю экономику, – выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Свою значимость осознают и сами платформы.

– Электронная коммерция один из важнейших факторов развития малого и среднего предпринимательства. Причем это не только продажи товаров. Вот тоже возможность создания рабочих мест. Курьерская доставка также на основе самозанятых, - высказался генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

– Мы заставляем людей работать по стандартам. Если кто-то вспомнит «джихад-такси» 10 лет назад - это же кошмар! Ту гигантскую работу, которую проделали такси, начиная с Яндекса, чтобы эта услуга была предсказуемого и понятного качества... Все очень быстро привыкли, но это огромный труд. Мы пропустили через себя за годы существования около 200 тысяч выпускников педвузов. Многие профнепригодны. Они не знают, что такое клиентоориентированность, работа с мотивацией учеников. Мы вложили больше 100 млн рублей за прошлый год в обучение самозанятых, чтобы они давали предсказуемую услугу. Мы выполняем санитарную функцию обеспечения качества услуги для потребителя. Ozon, Яндекс.Такси, мы все стараемся вонзиться в самую суть услуги, и сделать ее максимально качественной для клиента, - считает управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский.

– Конкурентная среда – самый сильный способ заставлять платформы быть честными и справедливыми. И это вынуждает нас поступать правильно, задавать вопросы про справедливость и социальные гарантии внутри платформ, – продолжает Тигран Худавердян.

– Платформы заинтересованы в создании дополнительной гарантии для своих исполнителей в рамках конкурентной среды, для того чтобы привлекать к себе качественного исполнителя. Мы все заинтересованы в повышении своей конкурентности, в повышении обращаемости к своей платформе. Это инструмент равных условий и привлечения самозанятых на платформу. Надеюсь, что мы совместно с нашими коллегами придумаем инструментарий, который позволит стимулировать и платформу, и самозанятого к социальным гарантиям, - завершил выступление в рамках сессии министр труда Антон Котяков.