Синоптик Гидрометцентра рассказал, когда начнётся купальный сезон в Москве и области

Приятнее всего плескаться и плавать в воде, прогретой до 22 градусов. В настоящий момент она прогрелась до 16 Фото: Иван МАКЕЕВ

- С понедельника температура воздуха в ночное время суток начнет повышаться - в среднем до 13 градусов тепла, - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - А потому к концу следующей недели это приведёт к нагреву воды. Речь идет о водоемах столицы и области.

Приятнее всего плескаться и плавать в воде, прогретой до 22 градусов. В настоящий момент она прогрелась до 16.

Напомним, официального открытия пляжного сезона в Москве ещё не было. К 3 июня городским управлением Роспотребнадзора было принято в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием. Это Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО).

Этим летом в столице откроется и 42 зоны отдыха без купания. 40 из них уже проверены и приняты в эксплуатацию.