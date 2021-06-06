На северо-западе Москвы из-за поднявшегося ветра на ребенка упало дерево

Школьника увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом лодыжки. Фото: Александр ГЛУЗ

К сожалению, детский праздник, организованный Центром поддержки семьи, материнства и детства «Ковчег» 6 июня 2021 на территории Покровской церкви в Покровском-Стрешневе, оборвался из-за печального случая. На 12-летнего мальчика упала огромная ветка дерева. Школьника увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом лодыжки. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Как рассказали сайту KP.ru в самом «Ковчеге», беды ничего не предвещало. Дети играли в парке в выходной день. И вдруг начался ураган, сильнейший ветер.

- Причем именно в нашей стороне - как будто воронка пронеслась, - говорит директор центра Ирина Романова. - К счастью, рядом находился батут, который смягчил удар. В противном случае, пострадавших было бы больше, потому что там стояла целая толпа.

Напомним также, что синоптики предупреждали о том, что погода резко испортится. Сегодня, в воскресенье, 6 июня, всё ещё ожидается град диаметром до двух сантиметров. В Москве объявлен желтый уровень опасности. В МЧС рекомендуют жителям города воздержаться от прогулок. Ну или не стоять под деревьями и рекламными вывесками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре чиновника и заведующую детсадом осудили за смерть 2-летней девочки, на которую упало дерево

Сотрудницу дошкольного учреждения отправили в колонию-поселения, а чиновник освобожден от уголовной ответственности (подробнее)

В Волгограде ветка пробила стекло учебной машины и ранила девушку-водителя

Волгоградка чудом осталась жива (подробнее)