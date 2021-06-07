Проверка здоровья в парках Москвы: Какие обследования можно получить дополнительно и бесплатно

Фото: АГН Москва

Лето, солнце, свежий воздух! Вышел погулять в парке и заодно узнал все о своём организме. Достаточно обратиться в павильон «Здоровая Москва» в любом из 46 мест отдыха в столице (полный список адресов). Эти бесплатные пункты будут работать до конца лета. В них можно сделать прививку от коронавируса вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона», пройти экспресс-диспансеризацию и при необходимости дополнительные обследования. Столичный Депздрав объяснил, что входит в базовый и расширенный список анализов в зависимости от пола и возраста. Разбираемся, при каких проблемах со здоровьем могут назначить эти процедуры и консультации. Все они бесплатны.

НА ЗАМЕТКУ

Женщины 18 - 39 лет

Базовый пакет исследований:

1. Сердце, сосуды и кровь

- рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)

- окружность талии

- артериальное давление

- электрокардиограмма

- холестерин

- пульсоксиметрия (один из обязательных способов диагностики при COVID - проверка уровня насыщения крови кислородом)

- общий анализ крови

2. Сахарный диабет

- глюкоза

- гликированный гемоглобин

3. Зрение

- внутриглазное давление

4. Женское здоровье

- цитологическое исследование мазка с шейки матки

- УЗИ молочных желез

Дополнительный пакет: *

1. Сердце, сосуды и кровь:

- ЭХО-ЭКГ и консультация кардиолога - при нарушении проводимости, гипертрофии левого желудочка; рубцовых изменениях; пульсе более 90 уд./мин. + давлении выше 140/90 мм.рт.ст. или изменениях в ЭКГ

- УЗИ брахиоцефальных артерий - при давлении выше 140/90 мм.рт.ст. + повышенном уровне холестерина или давлении 140/90 мм.рт.ст. +ИМТ более 30 кг/м²

- холтеровское мониторирование - при впервые выявленных нарушениях ритма сердца; пульсе более 90 уд./мин. + давлении выше 140/90 мм.рт.ст.; изменениях в ЭКГ

- суточное мониторирование давления - при пульсе более 90 уд./мин. + давлении выше 140/90 мм.рт.ст.; изменениях в ЭКГ

- биоимпедансометрия - при ИМТ более 30 кг/м²; окружности талии более 88 см

- липидный спектр - при ИМТ более 30 кг/м²; холестерине более 5,2 ммоль/л; окружности талии более 88 см; давлении выше 140/90 мм.рт.ст.

- 2 повторных анализа крови с интервалом в 2 недели и консультация терапевта - при уровне гемоглобина менее 90 г/л и тромбоцитов менее 100х10 /л

2. Сахарный диабет

- консультации офтальмолога (глазное дно) и эндокринолога, анализ креатинин + СКФ, общий анализ мочи - при уровне гликированного гемоглобина выше 6,0 %

3. Зрение

- консультация офтальмолога - при внутриглазном давлении более 21 мм.рт.ст.

4. Женское здоровье

- консультация акушера-гинеколога - при выявлении отклонений

- назначение на маммографию - при необходимости дообследования по результатам УЗИ молочных желез

5. Желудочно-кишечный тракт

- гастроскопия - при жалобах на ЖКТ

- колоноскопия - при жалобах на кишечник

6. Щитовидная железа и лимфатические узлы

- УЗИ щитовидной железы, анализ крови на ТТГ и Т4 свободный - при изменении щитовидной железы (увеличение, узел);

- УЗИ лимфатических узлов - при их увеличении

7. Легкие

- консультация пульмонолога и спирометрия (оценка емкости легких, скорости вдоха и выдоха, степень вентиляционной недостаточности и обструкции) - при сатурации 94 – 96%

8. Кожа

- дерматоскопия - при наличии подозрительных кожных образований

- консультация дерматолога - при выявлении отклонений

Женщины 40+

Базовый пакет исследований:

1. Сердце, сосуды и кровь

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

2. Сахарный диабет

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

3. Зрение

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

4. Женское здоровье

- цитологическое исследование мазка с шейки матки

- маммография (для пациенток в возрасте 40 - 75 лет) - выдается направление в поликлинику

5. Желудочно-кишечный тракт

- анализ кала на скрытую кровь

6. Щитовидная железа

- анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон)

Дополнительный пакет: *

1. Сердце, сосуды и кровь:

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

2. Сахарный диабет

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

3. Зрение

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

4. Женское здоровье

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Плюс

- консультация онколога - при патологических изменениях в молочной железе

5. Желудочно-кишечный тракт

- гастроскопия - при жалобах на ЖКТ

- колоноскопия - при положительном анализе кала на скрытую кровь + анкета

6. Щитовидная железа и лимфатические узлы

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Плюс

- консультация эндокринолога - при отклонении ТТГ более 4,2 мМЕ/л

7. Легкие

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

8. Кожа

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Мужчины 18 - 39 лет

Базовый пакет исследований:

1. Сердце, сосуды и кровь

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

2. Сахарный диабет

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

3. Зрение

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Дополнительный пакет: *

1. Сердце, сосуды и кровь:

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Плюс

- биоимпедансометрия - при ИМТ более 30 кг/м²; окружности талии более 102 см

- липидный спектр - при ИМТ более 30 кг/м²; холестерине более 5,2 ммоль/л; окружности талии более 102 см; давлении выше 140/90 мм.рт.ст.

- 2 повторных анализа крови с интервалом в 2 недели и консультация терапевта - при уровне гемоглобина менее 100 г/л и тромбоцитов менее 100х10 /л

2. Сахарный диабет

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

3. Зрение

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

4. Желудочно-кишечный тракт

- гастроскопия - при жалобах на ЖКТ

- кал на скрытую кровь - при жалобах на кишечник

5. Щитовидная железа и лимфатические узлы

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

6. Легкие

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

7. Кожа

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Мужчины 40+

Базовый пакет исследований:

1. Сердце, сосуды и кровь

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

2. Зрение

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

3. Мужское здоровье

- анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген )

4. Желудочно-кишечный тракт

- анализ кала на скрытую кровь

5. Щитовидная железа

- анализ крови на ТТГ

6. Легкие

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет в дополнительном пакете

Дополнительный пакет: *

1. Сердце, сосуды и кровь:

- то же, что и мужчинам 18 - 39 лет

2. Сахарный диабет

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

3. Зрение

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

4. Мужское здоровье

- ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) и консультация уролога - при ПСА выше нормы

5. Желудочно-кишечный тракт

- то же, что и женщинам 40+

6. Щитовидная железа и лимфатические узлы

- УЗИ щитовидной железы, анализ крови на Т4 свободный - при изменении щитовидной железы (увеличение, узел)

- консультация врача-эндокринолога - при отклонении ТТГ более 4,2 мМЕ/л

- УЗИ лимфатических узлов - при их увеличении

7. Легкие

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

8. Кожа

- то же, что и женщинам 18 - 39 лет

Примечание.

* Эти процедуры проводят при выявлении отклонений в здоровье. В зависимости от конкретного пациента их делают в павильоне в парке или в других местах - поликлинике, центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) или женской консультации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. С собой принести:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;

- московский медицинский полис. Если полиса нет, достаточно прикрепления к городской поликлинике.

2. Обратиться в павильоне к администратору без предварительной записи.

3. Заполнить анкету с основными данными о себе и своём здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и т. д.).

4. Пройти базовые и по назначению врача расширенные обследования (см. список). Результаты по мере готовности автоматически вносятся в вашу электронную медкарту.

5. Получить консультацию врача-терапевта.

6. По направлению продолжить чек-ап в своей поликлинике или другом медучреждении.

Пациент проводит в павильоне в среднем от 40 минут до 1 часа.

ГРАФИК ПРИЕМА

Павильоны «Здоровая Москва» открыты без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных и ковидных норм. Посетителям нужно надевать маски и перчатки.