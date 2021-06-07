Проверка здоровья в парках Москвы: Какие обследования можно получить дополнительно и бесплатно

Фото: АГН Москва
Лето, солнце, свежий воздух! Вышел погулять в парке и заодно узнал все о своём организме. Достаточно обратиться в павильон «Здоровая Москва» в любом из 46 мест отдыха в столице (полный список адресов). Эти бесплатные пункты будут работать до конца лета. В них можно сделать прививку от коронавируса вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона», пройти экспресс-диспансеризацию и при необходимости дополнительные обследования. Столичный Депздрав объяснил, что входит в базовый и расширенный список анализов в зависимости от пола и возраста. Разбираемся, при каких проблемах со здоровьем могут назначить эти процедуры и консультации. Все они бесплатны.
НА ЗАМЕТКУ
Женщины 18 - 39 лет
Базовый пакет исследований:
1. Сердце, сосуды и кровь
- рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)
- окружность талии
- артериальное давление
- электрокардиограмма
- холестерин
- пульсоксиметрия (один из обязательных способов диагностики при COVID - проверка уровня насыщения крови кислородом)
- общий анализ крови
2. Сахарный диабет
- глюкоза
- гликированный гемоглобин
3. Зрение
- внутриглазное давление
4. Женское здоровье
- цитологическое исследование мазка с шейки матки
- УЗИ молочных желез
Дополнительный пакет: *
1. Сердце, сосуды и кровь:
- ЭХО-ЭКГ и консультация кардиолога - при нарушении проводимости, гипертрофии левого желудочка; рубцовых изменениях; пульсе более 90 уд./мин. + давлении выше 140/90 мм.рт.ст. или изменениях в ЭКГ
- УЗИ брахиоцефальных артерий - при давлении выше 140/90 мм.рт.ст. + повышенном уровне холестерина или давлении 140/90 мм.рт.ст. +ИМТ более 30 кг/м²
- холтеровское мониторирование - при впервые выявленных нарушениях ритма сердца; пульсе более 90 уд./мин. + давлении выше 140/90 мм.рт.ст.; изменениях в ЭКГ
- суточное мониторирование давления - при пульсе более 90 уд./мин. + давлении выше 140/90 мм.рт.ст.; изменениях в ЭКГ
- биоимпедансометрия - при ИМТ более 30 кг/м²; окружности талии более 88 см
- липидный спектр - при ИМТ более 30 кг/м²; холестерине более 5,2 ммоль/л; окружности талии более 88 см; давлении выше 140/90 мм.рт.ст.
- 2 повторных анализа крови с интервалом в 2 недели и консультация терапевта - при уровне гемоглобина менее 90 г/л и тромбоцитов менее 100х10 /л
2. Сахарный диабет
- консультации офтальмолога (глазное дно) и эндокринолога, анализ креатинин + СКФ, общий анализ мочи - при уровне гликированного гемоглобина выше 6,0 %
3. Зрение
- консультация офтальмолога - при внутриглазном давлении более 21 мм.рт.ст.
4. Женское здоровье
- консультация акушера-гинеколога - при выявлении отклонений
- назначение на маммографию - при необходимости дообследования по результатам УЗИ молочных желез
5. Желудочно-кишечный тракт
- гастроскопия - при жалобах на ЖКТ
- колоноскопия - при жалобах на кишечник
6. Щитовидная железа и лимфатические узлы
- УЗИ щитовидной железы, анализ крови на ТТГ и Т4 свободный - при изменении щитовидной железы (увеличение, узел);
- УЗИ лимфатических узлов - при их увеличении
7. Легкие
- консультация пульмонолога и спирометрия (оценка емкости легких, скорости вдоха и выдоха, степень вентиляционной недостаточности и обструкции) - при сатурации 94 – 96%
8. Кожа
- дерматоскопия - при наличии подозрительных кожных образований
- консультация дерматолога - при выявлении отклонений
Женщины 40+
Базовый пакет исследований:
1. Сердце, сосуды и кровь
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
2. Сахарный диабет
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
3. Зрение
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
4. Женское здоровье
- цитологическое исследование мазка с шейки матки
- маммография (для пациенток в возрасте 40 - 75 лет) - выдается направление в поликлинику
5. Желудочно-кишечный тракт
- анализ кала на скрытую кровь
6. Щитовидная железа
- анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон)
Дополнительный пакет: *
1. Сердце, сосуды и кровь:
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
2. Сахарный диабет
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
3. Зрение
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
4. Женское здоровье
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Плюс
- консультация онколога - при патологических изменениях в молочной железе
5. Желудочно-кишечный тракт
- гастроскопия - при жалобах на ЖКТ
- колоноскопия - при положительном анализе кала на скрытую кровь + анкета
6. Щитовидная железа и лимфатические узлы
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Плюс
- консультация эндокринолога - при отклонении ТТГ более 4,2 мМЕ/л
7. Легкие
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
8. Кожа
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Мужчины 18 - 39 лет
Базовый пакет исследований:
1. Сердце, сосуды и кровь
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
2. Сахарный диабет
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
3. Зрение
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Дополнительный пакет: *
1. Сердце, сосуды и кровь:
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Плюс
- биоимпедансометрия - при ИМТ более 30 кг/м²; окружности талии более 102 см
- липидный спектр - при ИМТ более 30 кг/м²; холестерине более 5,2 ммоль/л; окружности талии более 102 см; давлении выше 140/90 мм.рт.ст.
- 2 повторных анализа крови с интервалом в 2 недели и консультация терапевта - при уровне гемоглобина менее 100 г/л и тромбоцитов менее 100х10 /л
2. Сахарный диабет
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
3. Зрение
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
4. Желудочно-кишечный тракт
- гастроскопия - при жалобах на ЖКТ
- кал на скрытую кровь - при жалобах на кишечник
5. Щитовидная железа и лимфатические узлы
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
6. Легкие
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
7. Кожа
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Мужчины 40+
Базовый пакет исследований:
1. Сердце, сосуды и кровь
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
2. Зрение
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
3. Мужское здоровье
- анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген )
4. Желудочно-кишечный тракт
- анализ кала на скрытую кровь
5. Щитовидная железа
- анализ крови на ТТГ
6. Легкие
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет в дополнительном пакете
Дополнительный пакет: *
1. Сердце, сосуды и кровь:
- то же, что и мужчинам 18 - 39 лет
2. Сахарный диабет
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
3. Зрение
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
4. Мужское здоровье
- ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) и консультация уролога - при ПСА выше нормы
5. Желудочно-кишечный тракт
- то же, что и женщинам 40+
6. Щитовидная железа и лимфатические узлы
- УЗИ щитовидной железы, анализ крови на Т4 свободный - при изменении щитовидной железы (увеличение, узел)
- консультация врача-эндокринолога - при отклонении ТТГ более 4,2 мМЕ/л
- УЗИ лимфатических узлов - при их увеличении
7. Легкие
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
8. Кожа
- то же, что и женщинам 18 - 39 лет
Примечание.
* Эти процедуры проводят при выявлении отклонений в здоровье. В зависимости от конкретного пациента их делают в павильоне в парке или в других местах - поликлинике, центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) или женской консультации.
1. С собой принести:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;
- московский медицинский полис. Если полиса нет, достаточно прикрепления к городской поликлинике.
2. Обратиться в павильоне к администратору без предварительной записи.
3. Заполнить анкету с основными данными о себе и своём здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и т. д.).
4. Пройти базовые и по назначению врача расширенные обследования (см. список). Результаты по мере готовности автоматически вносятся в вашу электронную медкарту.
5. Получить консультацию врача-терапевта.
6. По направлению продолжить чек-ап в своей поликлинике или другом медучреждении.
Пациент проводит в павильоне в среднем от 40 минут до 1 часа.
Павильоны «Здоровая Москва» открыты без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных и ковидных норм. Посетителям нужно надевать маски и перчатки.