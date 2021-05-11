В парках Москвы можно бесплатно проверить здоровье и привиться от коронавируса

Прием ведут врачи и медсёстры районных поликлиник. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Белые павильоны «Здоровая Москва» многие горожане уже видели в местах отдыха. Такие пункты бесплатной проверки здоровья работали в столице в 2019 году. В 2020-м пандемия помешала вновь их открыть. А теперь в очередной раз у жителей появилась возможность не только обследоваться в мобильных павильонах, но ещё и сделать прививку от коронавируса.

До конца лета в 46 пунктах в городских парках (см. список ниже) москвичи могут бесплатно пройти различные медицинские процедуры и получить консультации.

«Не надо идти в поликлинику - здесь полное обследование первого уровня, очень удобно, - сказал сегодня, 11 мая, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии павильона «Здоровая Москва» в Измайловском парке. - В 2019 году провели такой эксперимент, в котором приняли участие около миллиона москвичей. Сейчас сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей. Ваш предварительный диагноз сразу запишут в электронную медицинскую карту, возьмет на контроль телемедицинский центр, будет сопровождать до получения окончательного диагноза, назначения препаратов, лекарств. Не нужно идти в поликлинику, потому что в условиях эпидемии, которая еще не закончена, к сожалению, не все туда пойдут - это дополнительный риск».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В павильоне нужно:

1. Обратиться к администратору без предварительной записи. С собой принести:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;

- московский медицинский полис. Если полиса нет, достаточно прикрепления к городской поликлинике.

2. Заполнить анкету с основными данными о себе и своём здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и т. д.).

3. Пройти более 10 обследований (список ниже). При необходимости в любом павильоне без записи можно сделать прививку от коронавируса. Результаты по мере готовности автоматически вносятся в вашу электронную медкарту.

4. Получить консультацию врача-терапевта.

5. По назначению специалиста продолжить чек-ап в своей поликлинике или другом медучреждении.

Пациент проводит в павильоне в среднем от 40 минут до 1 часа.

Белые павильоны «Здоровая Москва» многие горожане уже видели в местах отдыха. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВРЕМЯ ПРИЁМА

Павильоны «Здоровая Москва» открыты без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных и ковидных норм. Посетителям нужно надевать маски и перчатки.

КОНКРЕТНО

В павильонах в парках можно получить практически весь набор обследований первого этапа диспансеризации. Для этого их оснастили современным диагностическим оборудованием - аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами (для измерения показателей легких), пульсоксиметрами (для определения показателей насыщения крови кислородом), приборами для определения состава тела - биоимпедансметрии.

В малых павильонах открыты:

- 2 кабинета доврачебного осмотра;

- процедурный/прививочный кабинет;

- 2 кабинета врача-терапевта (врача общей практики);

- кабинет УЗИ;

- акушерско-смотровой кабинет.

В больших павильонах дополнительно к перечисленному - кабинет доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет и кабинет врача-терапевта (врача общей практики).

ЧТО СДЕЛАЮТ

На приеме пациенту:

- измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление;

- рассчитают индекс массы тела (ИМТ);

- сделают электрокардиографию и

пульсоксиметрию (определение показателей насыщения крови кислородом);

- проведут дерматоскопию (при наличии подозрительных кожных образований);

- возьмут общий анализ крови по 30 показателям, в том числе на холестерин, сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), для проверки щитовидной железы (ТТГ - тиреотропный гормон);

- для мужчин от 40 лет и старше - кровь на простат-специфический антиген (ПСА);

- для горожан старше 40 лет - анализ кала на скрытую кровь (для диагностики болезней желудочно-кишечного тракта);

- для женщин до 39 лет - УЗИ-исследования молочных желез;

- для всех женщин - цитологическое исследование мазка с шейки матки, а также УЗИ щитовидной железы, периферических лимфатических узлов (при подозрении на злокачественные новообразования).

Подробнее об исследованиях в павильонах «Здоровая Москва» - на сайте столичного департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru/zm).

До конца лета в 46 пунктах в городских парках москвичи могут бесплатно пройти различные медицинские процедуры и получить консультации. Фото: Светлана ВОЛКОВА

КУДА ПРИХОДИТЬ

Центральный округ

Парк Горького, ул. Крымский вал, д. 9

Парк «Красногвардейские пруды», ул. Мантулинская, напротив д. 24, около Нижнего пруда

Парк «Музеон», ул. Крымский вал, вл. 2

Парк «Таганский», ул. Таганская, д. 40-42

Фестивальный парк, ул. Сущёвский Вал, д. 56

Западный округ

Зона отдыха «Мещерское», ул. Воскресенская, д. 5-31

Парк 50 лет Октября, ул. Удальцова, д. 22А

Парк Олимпийской деревни, ул. Олимпийская деревня, д. 2

Парк «Фили», ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 15

Сквер по улице Дружбы, около д. 6

Сквер около торгового центра «Рублевский», Рублевское ш., д. 48/1

Юго-Западный округ

Ландшафтный заказник «Теплый Стан», ул. Академика Виноградова, д. 12

Ландшафтный парк «Южное Бутово», ул. Адмирала Лазарева, д. 17, стр. 2

Сквер около ст. м. «Беляево»

Сквер около культурного центра «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7

Южный округ

Музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, д. 39

Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1

Сквер около торгового центра «Водолей», Ореховый б-р, д. 15

Сквер около ст. м. «Алма-Атинская»

Сквер около ст. м. «Пражская»

Сквер около ст. м. «Чертановская»

Сквер «Школьный», ул. Медынская

Юго-Восточный округ

Дюссельдорфский парк, Перервинский б-р, д. 13

Парк имени 850-летия Москвы, Луговой пр-д, д. 9

Парк «Печатники», ул. Гурьянова, д. 35

Сквер около ст. м. «Люблино»

Сквер около ст. м. «Некрасовка»

Сквер около ст. м. «Юго-Восточная»

Восточный округ

Парк на Зеленом пр-те, Афганский сквер

Измайловский парк, аллея Большого круга, вл. 7

Парк «Перовский», ул. Лазо, вл. 7

Парк у прудов «Радуга», около аллеи Жемчуговой

Парк «Сокольники», Сокольнический вал, д. 1, стр. 1

Северо-Восточный округ

ВДНХ, пр-т Мира, д. 119

Гончаровский парк, ул. Гончарова, д. 6

Лианозовский парк, ул. Абрамцевская, д. 14

Парк «Отрадное», ул. Санникова, д. 11

Сквер по Олонецкому проезду, около д. 20

Северный округ

Парк по Ангарской улице

Парк-усадьба «Михалково», ул. Михалковская, д. 38

Парк «Ходынское поле», Ходынский б-р, д. 4

Сквер около префектуры Северного округа, ул. Тимирязевская, д. 27

Северо-Западный округ

Ландшафтный парк «Митино», ул. Пенягинская, д. 16

Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56

Сквер на бульваре Генерала Карбышева

Зеленоград

Зона отдыха на площади Юности