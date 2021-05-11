В парках Москвы можно бесплатно проверить здоровье и привиться от коронавируса

Прием ведут врачи и медсёстры районных поликлиник. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"
Белые павильоны «Здоровая Москва» многие горожане уже видели в местах отдыха. Такие пункты бесплатной проверки здоровья работали в столице в 2019 году. В 2020-м пандемия помешала вновь их открыть. А теперь в очередной раз у жителей появилась возможность не только обследоваться в мобильных павильонах, но ещё и сделать прививку от коронавируса.
До конца лета в 46 пунктах в городских парках (см. список ниже) москвичи могут бесплатно пройти различные медицинские процедуры и получить консультации.
«Не надо идти в поликлинику - здесь полное обследование первого уровня, очень удобно, - сказал сегодня, 11 мая, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии павильона «Здоровая Москва» в Измайловском парке. - В 2019 году провели такой эксперимент, в котором приняли участие около миллиона москвичей. Сейчас сделали более насыщенной программу исследований, больше аппаратуры, больше возможностей. Ваш предварительный диагноз сразу запишут в электронную медицинскую карту, возьмет на контроль телемедицинский центр, будет сопровождать до получения окончательного диагноза, назначения препаратов, лекарств. Не нужно идти в поликлинику, потому что в условиях эпидемии, которая еще не закончена, к сожалению, не все туда пойдут - это дополнительный риск».
В павильоне нужно:
1. Обратиться к администратору без предварительной записи. С собой принести:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;
- московский медицинский полис. Если полиса нет, достаточно прикрепления к городской поликлинике.
2. Заполнить анкету с основными данными о себе и своём здоровье (ФИО, возраст, хронические и наследственные болезни, полезные и вредные привычки и т. д.).
3. Пройти более 10 обследований (список ниже). При необходимости в любом павильоне без записи можно сделать прививку от коронавируса. Результаты по мере готовности автоматически вносятся в вашу электронную медкарту.
4. Получить консультацию врача-терапевта.
5. По назначению специалиста продолжить чек-ап в своей поликлинике или другом медучреждении.
Пациент проводит в павильоне в среднем от 40 минут до 1 часа.
Белые павильоны «Здоровая Москва» многие горожане уже видели в местах отдыха.
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Павильоны «Здоровая Москва» открыты без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Кабинеты и процедурные работают с соблюдением всех санитарных и ковидных норм. Посетителям нужно надевать маски и перчатки.
КОНКРЕТНО
В павильонах в парках можно получить практически весь набор обследований первого этапа диспансеризации. Для этого их оснастили современным диагностическим оборудованием - аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами (для измерения показателей легких), пульсоксиметрами (для определения показателей насыщения крови кислородом), приборами для определения состава тела - биоимпедансметрии.
В малых павильонах открыты:
- 2 кабинета доврачебного осмотра;
- процедурный/прививочный кабинет;
- 2 кабинета врача-терапевта (врача общей практики);
- кабинет УЗИ;
- акушерско-смотровой кабинет.
В больших павильонах дополнительно к перечисленному - кабинет доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет и кабинет врача-терапевта (врача общей практики).
На приеме пациенту:
- измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление;
- рассчитают индекс массы тела (ИМТ);
- сделают электрокардиографию и
пульсоксиметрию (определение показателей насыщения крови кислородом);
- проведут дерматоскопию (при наличии подозрительных кожных образований);
- возьмут общий анализ крови по 30 показателям, в том числе на холестерин, сахарный диабет (глюкоза, гликированный гемоглобин), для проверки щитовидной железы (ТТГ - тиреотропный гормон);
- для мужчин от 40 лет и старше - кровь на простат-специфический антиген (ПСА);
- для горожан старше 40 лет - анализ кала на скрытую кровь (для диагностики болезней желудочно-кишечного тракта);
- для женщин до 39 лет - УЗИ-исследования молочных желез;
- для всех женщин - цитологическое исследование мазка с шейки матки, а также УЗИ щитовидной железы, периферических лимфатических узлов (при подозрении на злокачественные новообразования).
Подробнее об исследованиях в павильонах «Здоровая Москва» - на сайте столичного департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru/zm).
До конца лета в 46 пунктах в городских парках москвичи могут бесплатно пройти различные медицинские процедуры и получить консультации.
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Центральный округ
Парк Горького, ул. Крымский вал, д. 9
Парк «Красногвардейские пруды», ул. Мантулинская, напротив д. 24, около Нижнего пруда
Парк «Музеон», ул. Крымский вал, вл. 2
Парк «Таганский», ул. Таганская, д. 40-42
Фестивальный парк, ул. Сущёвский Вал, д. 56
Западный округ
Зона отдыха «Мещерское», ул. Воскресенская, д. 5-31
Парк 50 лет Октября, ул. Удальцова, д. 22А
Парк Олимпийской деревни, ул. Олимпийская деревня, д. 2
Парк «Фили», ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 15
Сквер по улице Дружбы, около д. 6
Сквер около торгового центра «Рублевский», Рублевское ш., д. 48/1
Юго-Западный округ
Ландшафтный заказник «Теплый Стан», ул. Академика Виноградова, д. 12
Ландшафтный парк «Южное Бутово», ул. Адмирала Лазарева, д. 17, стр. 2
Сквер около ст. м. «Беляево»
Сквер около культурного центра «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7
Южный округ
Музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, д. 39
Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1
Сквер около торгового центра «Водолей», Ореховый б-р, д. 15
Сквер около ст. м. «Алма-Атинская»
Сквер около ст. м. «Пражская»
Сквер около ст. м. «Чертановская»
Сквер «Школьный», ул. Медынская
Юго-Восточный округ
Дюссельдорфский парк, Перервинский б-р, д. 13
Парк имени 850-летия Москвы, Луговой пр-д, д. 9
Парк «Печатники», ул. Гурьянова, д. 35
Сквер около ст. м. «Люблино»
Сквер около ст. м. «Некрасовка»
Сквер около ст. м. «Юго-Восточная»
Восточный округ
Парк на Зеленом пр-те, Афганский сквер
Измайловский парк, аллея Большого круга, вл. 7
Парк «Перовский», ул. Лазо, вл. 7
Парк у прудов «Радуга», около аллеи Жемчуговой
Парк «Сокольники», Сокольнический вал, д. 1, стр. 1
Северо-Восточный округ
ВДНХ, пр-т Мира, д. 119
Гончаровский парк, ул. Гончарова, д. 6
Лианозовский парк, ул. Абрамцевская, д. 14
Парк «Отрадное», ул. Санникова, д. 11
Сквер по Олонецкому проезду, около д. 20
Северный округ
Парк по Ангарской улице
Парк-усадьба «Михалково», ул. Михалковская, д. 38
Парк «Ходынское поле», Ходынский б-р, д. 4
Сквер около префектуры Северного округа, ул. Тимирязевская, д. 27
Северо-Западный округ
Ландшафтный парк «Митино», ул. Пенягинская, д. 16
Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56
Сквер на бульваре Генерала Карбышева
Зеленоград
Зона отдыха на площади Юности