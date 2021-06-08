В Бибирево "плавают" электробусы, заливает дороги: Москву топит после сильной грозы

О неравномерных осадках свидетельствуют и видео из соцсетей. Одно из них - гигантские лужи в Бибирево, по которым "плывет" электробус.

Ливень 8 июня не заметили только жители центра, а на окраинах прошел сильный дождь. Как говорится, "где-то пусто, а где-то густо".

- Осадки распределяются крайне неравномерно, и если центральную часть мегаполиса они практически обходят стороной, то в других районах за сутки выливается более 40% от месячной нормы июня, - рассказали в метеобюро "Фобос".

О неравномерных осадках свидетельствуют и видео из соцсетей. Одно из них - гигантские лужи в Бибирево, по которым "плывет" электробус.

- Кто там плакал, что все позакрывали и к морю не слетаешь? Море само к вам прилетело, - шутят в соцсетях.

Местные жители подтвердили, что затопило проезд между перекрестком Лескова, Корнейчука и улицей Широкой.

- Такое уже было в конце 90-х. Мальчишки тогда на волнах качались, когда грузовики проезжали. А легковушки и автобусы не ходили, - рассказывает москвичка Анжелика.

Департамент транспорта сообщил, что пробки в городе — 5 баллов, а к вечеру прогнозируется до 7-8 баллов.

- Основные затруднения на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Верхние Поля, на внешней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе, на внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до проспекта Мира, на внутренней стороне ТТК от Хорошевского шоссе до Бутырской улицы, - рассказали в ведомстве.

В городе действует экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Синоптики говорят, что вероятность усиления ветра с порывами до 17 м/с.

И пока одни москвичи пытаются бороться с последствиями сильного ливня, другие хотели бы прохлады.

- Машину в Отрадном с парковки чуть не унесла волна, - рассказала Анастасия Кузнецова.

- Как мы на даче в Волоколамске завидуем Москве, у нас ни дождинки, - написала Ольга Фадина.

Синоптики объясняют, что в Москве уже третьи сутки влияние циклонического вихря, который вызывает ливневые дожди и грозы.

- Сохранится подобная погода и сегодня, а также в ближайшие два-три дня. Ливневые дожди и грозы вновь будут носить мозаичный характер - разброс количества выпавших дождей вновь может составить от 1 до 30 мм, и местами грозы будут сопровождаться выпадением града, - рассказали в метеобюро "Фобос".