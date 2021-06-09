Прививка от коронавируса на рабочих местах в Москве: по заявкам предприятий медики с вакциной приедут прямо в офисы

Рассказываем о прививках от коронавируса на рабочих местах в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация от COVID-19 в столице расширяется. Желающие могут на выбор уколоться уже любым из трёх зарегистрированных в России препаратов - «Спутником», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Прививочных пунктов тоже хватает - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, парках и частных медцентрах (см. список ниже).

Теперь вакцинироваться при желании можно будет, не отрываясь от работы. Прививку от коронавируса могут поставить прямо на рабочих местах в Москве. Департамент здравоохранения Москвы вместе с региональным управлением Роспотребнадзора начинает открывать мобильные прививочные пункты в офисах по заявлениям работодателей.

«Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку», - объяснили в столичном Депздраве.

Для этого средним и крупным компаниям нужно отправить заявку в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения Москвы. По договорённости будет назначена дата приезда в офис медицинской бригады с препаратом «Спутник» и всем необходимым оборудованием для вакцинации.

ГДЕ ЕЩЁ УКОЛОТЬСЯ

Бесплатную прививку в столице можно получить в любом удобном месте на выбор:

- «Спутником» или «ЭпиВакКороной»

1. По записи

- в одной из 100 районных поликлиник;

- в более чем 40 частных медцентрах (адреса государственных и коммерческих пунктов).

2. Без записи

- в мобильных пунктах (пока прививка только «Спутником») - в торговых центрах, флагманских МФЦ, фуд-молле «Депо», на ВДНХ (график работы обновляется на портале мэра);

- в 46 павильонах «Здоровая Москва» в парках и около станций метро (адреса ).

- «КовиВаком» - пока только в пяти пунктах (запись по телефону):

1. Городская поликлиника № 5 Даев переулок, дом 3, строение 1, +7 (906) 033-60-05

2. Городская поликлиника № 218, филиал № 1 Печорская улица, дом 10, корпус 2, +7 (915) 376-40-16

3. Городская поликлиника № 209, филиал № 1 Кременчугская улица, дом 7, корпус 1, +7 (499) 445-17-24

4. Консультативно-диагностическая поликлиника № 121, филиал № 8 Изюмская улица, дом 37, +7 (495) 715-12-12

5. Городская поликлиника № 175, филиал № 2 Сиреневый бульвар, дом 30, +7 (495) 465-75-84.