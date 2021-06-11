Москвичи смогут пожениться за 350 рублей на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская»

На Северном речном вокзале первые свадьбы проведут 17 июля. В календаре также доступны 7, 21 августа и 25 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официально оформить отношения можно теперь на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская». Это новые места, которые пополнили проект по регистрации брака на самых необычных и красивых площадках столицы.

- Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская», — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Почему именно эти локации? Пассажиров Московского метрополитена спросили, какую станцию метро они назвали бы самой романтичной, большинство ответило, что станция метро «Маяковская». Ее считают самой подходящей для первой любви и поцелуев. А белоснежный Северный речной вокзал напоминает жителям столицы корабль, который даст хороший старт семейной жизни.

Свадьбы ночью, а цены прежние

Торжественные церемонии бракосочетания на станции метро «Маяковская» будут проходить ночью, чтобы не мешать пассажирам. Уже открыт прием заявлений на регистрацию брака в ночь с 21 на 22 августа (самая популярная дата для свадеб в этом году), а также на ночные свадьбы 12 сентября и 21 ноября.

На Северном речном вокзале первые свадьбы проведут 17 июля. В календаре также доступны 7, 21 августа и 25 сентября.

- Подать заявление на регистрацию брака в Московском метрополитене или Северном речном вокзале можно лично во Дворце бракосочетания № 1. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн — 245 рублей, - рассказали в мэрии Москвы.

Особняки и новый ЗАГС

Московские пары смогут зарегистрировать брак также в особняках, усадьбах, смотровых площадках. За два года более 13 тысяч молодоженов заключили браки в самых необычных местах.

Снова стал доступен Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице. Он открылся с 1 июня после капитального ремонта. Это самый большой и популярный отдел ЗАГС в Москве. Именно здесь можно будет пожениться 12 июня - в День России. В праздничный день в Москве будут открыты 7 площадок. Это дворцы бракосочетания, Шипиловский отдел ЗАГС и две выездные площадки: усадьба Муравьевых-Апостолов и особняк Роял.

- На 12 июня в ЗАГСах заняты все места. В красивые даты во Дворце бракосочетания №1, который работает круглосуточно, заняты и ночные слоты. А увеличенный режим работы открытого после капитального ремонта Дворца бракосочетания №4, с четверга по субботу до 20.00, получил положительный отклик у молодоженов, - рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы.

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