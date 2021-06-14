Как будут работать ЗАГСы и МФЦ в Москве с 15 по 20 июня 2021: Власти рассказали о регистрации брака и записи для непривитых от коронавируса

В новом формате будут принимать посетителей с 15 по 20 июня 2021 года в центрах госуслуг и столичных ЗАГСах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом формате будут принимать посетителей с 15 по 20 июня 2021 года в центрах госуслуг и столичных ЗАГСах. Внести изменения в работу пришлось из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

МФЦ: есть прививка — без записи

Большинство услуг офисов «Мои Документы» можно получить исключительно по предварительной записи. Для вакцинированных граждан предзапись не нужна.

- Такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС, доступны для заявителей без предварительной записи. Получить результаты и забрать готовый документ можно в окнах приема центров госуслуг без предварительной записи, - рассказали в пресс-службе МФЦ Москвы.

Для остальных услуг предусмотрена с 14 июня предварительная запись на портале mos.ru. Важно приходить в центры «Мои документы» строго в назначенное время, чтобы избежать столпотворений в залах ожидания.

А если есть справка о вакцинации от COVID-19, то такие посетители могут приходить в центры без предварительной записи. На входе нужно будет показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или его QR-код. Кстати, в шести флагманских офисах и центре госуслуг района Ясенево можно сделать прививку от коронавируса.

ЗАГС: запись по телефону

В столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния, выдача повторных свидетельств и справок будет проходить по записи — нужно позвонить по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77.

- Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Москвичи могут получить некоторые услуги в режиме онлайн. Через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию или расторжение брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, усыновления.

- В ЗАГСах регулярно проводят дезинфекцию помещений и не пускают посетителей с высокой температурой, - уточнили в ведомстве.

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