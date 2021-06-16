Подозреваемый в убийстве любовницы, ее дочки и собаки в Москве: «Мне только таксу жалко»

Из своих трёх жертв, убийце жаль только собаку – таксу Татошку.

«Комсомолке» стали известны жуткие подробности убийства 44-летней москвички, Екатерины Сергиевской, ее 22-летней дочки Елизаветы и любимицы семьи – таксы Татошки. Напомним, тела женщин обнаружили пожарные. Рано утром во вторник, 15 июня, запах гари почувствовали жители одной из многоэтажек в Дзержинском поселении, что на территории Новой Москвы. Пожарные зашли в квартиры и обнаружили обгоревшие тела двух женщин и собаки. Вызвали криминалистов и те сразу же определили: смерти с пожаром никак не связаны.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

- Но телах убитых обнаружены множественные колото-резанные ранения, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Чуть позже выяснится, что из квартиры пропали все ценности: золотые украшения женщин, мобильные телефоны, планшеты и даже их паспорта. Однако версия случайного ограбления, которую рассматривали в первые часы после случившегося, не подтвердилась. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан 27-летний гражданин Таджикистана, Новруз Жумаев. До трагического дня мужчина жил в квартире своей возлюбленной Екатерины, которая старшего его на 17 лет. Вину он признал, но до раскаяния Новрузу еще очень далеко. Оказалось, что жаль ему только собаку – таксу Татошку.

- Татошку убивать не хотел. Он сам на меня бросился, защищал этих дур. Его мне жалко, - заявил следователям Новруз.

Ссора с сожительницей случилась уже под утро. По словам Новруза, Екатерина, стала оскорблять его и попросила уйти из ее квартиры. Но собирать вещи Новруз и не думал. Вместо этого он схватился за нож и набросился на любовницу. Дочка женщины проснулась от криков и попыталась защитить маму. Но справиться с амбалом, рост Навруза почти два метра, - не смогла. Обе погибли от ножевых ранений. Уже после кровавой бойни Новруз собрал в хозяйственную сумку ценности женщин и задумал все сжечь.

По словам Новруза, Екатерина (на фото), стала оскорблять его и он схватился за нож.

- Квартиру он поджог в нескольких местах, - добавила официальный представитель Следственного комитета.

С собой убийца хотел прихватить таксу, но пес уже в дверях набросился на него. За что и получил свою порцию ножевых.

Новруз от полиции прятался в квартире своих земляков. Те и не подозревали, что он натворил накануне утром. Сейчас мужчина задержан.

Уже 17 июня следствие предъявит ему обвинение в двойном убийстве и выйдет в суд с ходатайством об аресте.

Елизавета проснулась от криков и пыталась защитить маму.

Как стало известно «КП», в Москву Новруз переехал пять лет назад. На территории России находился легально, хотя и не оформлял гражданство. В столице он сначала работал таксистом, а потом сумел устроиться в метрополитен.

МЕЧТАЛ УЧИТЬ ДЕТЕЙ

- Они с Катей познакомились два года назад на работе. Они оба в метро работали. Он там на уборочной технике ездил, если я не ошибаюсь. Стал ухаживать за ней, цветы дарил, в кино они ходили. Катя влюбилась и потом они стали жить вместе в ее квартире. На него она не жаловалась никогда. Говорила, мол работящий, непьющий, в отличие от ее первого мужа, - рассказал «КП» подруга убитой Ольга.

Женщина до сих пор не верит в случившееся.

- Он на тирана не был похож. Я общалась с ним в гостях у Кати. Он же учился в РУДН, на филфаке. Говорил, что вернется на родину, будет учителем работать, - вспоминает подруга убитой.

О карьере педагога Новрузу придется забыть. За двойное убийство ему грозит пожизненный срок лишения свободы.