Смотреть невозможно. Что стало с россиянином, которому разнесло половину квартиры самодельной петардой

Мужчина рассказал, что заказал в интернете пиротехнические реактивы

Неспокойный день в пятиэтажке на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушине. В квартире на первом этаже рвануло: от взрывной волны повылетали стекла кухонного окна. В этот момент в квартире находился хозяин — 28-летний Роман Яковлев.

Соседи позвонили в 112. Вместе с медиками к дому тут же приехал экипаж «Мосгаза». Первой версией случившегося была детонация газа, поскольку эпицентр взрыва расположен на кухне. Однако эту версию быстро отмели: коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, плита цела. Да и сам Роман хоть и был изранен, но в сознании и смог рассказать о случившемся.

— Причиной инцидента в жилом доме №27 корпус 2 на улице Героев Панфиловцев не является бытовой газ. Причина хлопка – самодельная пиротехника. Заявка поступила в 13:47. Аварийная бригада оперативно прибыла на место. В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, — сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Неспокойный день в пятиэтажке на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушине. В квартире на первом этаже рвануло: от взрывной волны повылетали стекла кухонного окна.

Причиной хлопка стало «несанкционированное использование самодельной пиротехники». Проще говоря, взорвался фейерверк, который пиротехник-самоучка взялся мастерить своими руками. Говорит, готовился к предстоящим праздникам.

— Мужчина рассказал, что заказал в интернете пиротехнические реактивы (их свободно продают — прим.ред.). У себя на кухне он смешивал ингредиенты, рецепт посмотрел на видео с YouTube. Состав сдетонировал. У пострадавшего рваные раны рук и головы. Он сейчас в ГКБ №1, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.