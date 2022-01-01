Что изменится для москвичей с 1 января 2022 года: Пенсионерам и детям - повышенные выплаты, пассажирам - подорожание метро и наземки

Москвичам придется раскошелиться в наступающем году на коммунальные платежи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и встретили 2022-й. Первые перемены в наступившем году уже случились. Москвичам по традиции придётся больше платить за квартиру, проезд в метро и наземке. Но еще выросли минимальная пенсия и некоторые пособия. Рассказываем об этих и других новшествах в столице.

ПОСОБИЯ СТАЛИ БОЛЬШЕ

С 1 января для пенсионеров «минималка» поднялась до 21 193 рублей в месяц (было - 20 222 руб.). Это касается только неработающих москвичей, проживающих не менее десяти лет в столице. Кроме того, все социальные выплаты в городе выросли на 4,8 процента. Теперь повышенные единовременные и ежемесячные пособия получают:

- малообеспеченные семьи с детьми;

- многодетные семьи;

- дети горожан, погибших в результате террористических актов, техногенных и других катастроф;

- дети и родители погибших военнослужащих;

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства;

- студенческие семьи;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- усыновители, опекуны (попечители), приемные семьи;

- ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы;

- ветераны боевых действий;

- труженики тыла;

- ветераны труда;

- дети войны;

- реабилитированные горожане;

- Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, их вдовы и родители;

- юбиляры супружеской жизни;

- долгожители в возрасте 100 лет и старше;

- почетные граждане Москвы и граждане, имеющие особые заслуги в области культуры, искусства и спорта;

- некоторые другие горожане (подробнее - на mos.ru).

СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ РАСШИРИЛИ

Отныне в столице обоим родителям многодетных семей полагается бесплатный проезд в общественном транспорте. Напомним, до сих пор льготой мог воспользоваться один взрослый - или мама, или папа. К тому же такой бонус для несовершеннолетних детей после 16 лет действовал только, если ребёнок проходил обучение. Сейчас право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта получили дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения.

ЦЕНЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ РАСТУТ

Со 2 января заплатим больше за проезд в метро, автобусах, трамваях и электробусах.

«В 2021 году наши затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли – у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%, - объясняют в Дептрансе. - Поэтому мы вынужденно пересмотрели тарифы на 2022 год. Правительство Москвы увеличит финансовую поддержку всех предприятий городского пассажирского транспорта. В 2022-2023 годах планируется закупить более 150 трамваев, 1300 электробусов, около 700 вагонов метро, около 900 вагонов пригородных электропоездов».

Прежними остались тарифы:

- за проезд по Face Pay - 46 руб.;

- за билет на 365 дней - 19500 руб.;

- за проездной на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов - 1245 и 810 руб соответственно.

Остальные билеты подорожали так:

- 1 поездка в наземке, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») теперь стоит 46 руб.;

- 1 поездка («Единый») - 61 руб.;

- 60 поездок («Единый») - 2400 руб.;

- билет на 2 поездки - 122 руб.;

- 30 дней безлимит - 2360 руб. (полный список).

Помимо этого, для тех, кто чаще всего ездит на автобусах, появились новые билеты ТАТ для наземного транспорта:

- на 90 дней - 3720 руб.;

- на 365 дней - 14 000 руб.

КВАРТПЛАТА ВВЕРХ

В платежке за квартиру пока поднялся взнос за капитальный ремонт. С января в жилых домах столицы вместо 19 рублей 52 копеек за квадратный метр общей площади в месяц придётся выложить 20 рублей 99 копеек. Для примера: с Нового года для среднестатистической семьи из трех человек, которая живет в квартире площадью 64 квадратных метра, расходы на капремонт вырастут на 94 рубля 8 копеек в месяц.

При этом сохраняются все действующие льготы. Напомним, за капремонт в Москве не платят:

1. Собственники в домах:

- официально признанных аварийными;

- в которых меньше пяти квартир;

- попавших в программу реконструкции или сноса.

2. Наниматели жилья.

3. Все жители домов, включенных в программу реновации.

4. Некоторые льготники (например, одинокие в возрасте 80 лет и старше).

Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в своем округе в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС).

А тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве не изменятся до 1 июля 2022 года (действующие цены тут). При этом предстоящий летний рост ставок составит в среднем 6 процентов.

ЕЩЁ ОДНА СТРОЧКА В КВИТАНЦИИ ЗА «КОММУНАЛКУ»

С 2022-го Москва запускает мусорную реформу, уже действующую в большинстве регионов нашей страны последние два года. За вывоз отходов из столичных домов начинает отвечать единый региональный оператор - «Экотехпром». Поэтому теперь платеж за такую услугу появится в квитанции отдельной строчкой - 7 рублей 27 копеек за квадратный метр общей площади. Раньше эта сумма входила в тариф за содержание жилья, в котором собрали расходы примерно за 30 различных работ по уходу за жилым домом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 января 2022 года:

- грузовикам больше 3,5 тонн нужен будет пропуск, чтобы въехать в Москву днём (с 7.00 до 23.00) и ночью (с 23.00 до 7.00). Оформление нужной бумажки бесплатное. Как заверяют в столичном Дептрансе, новые правила не повлияют на доступность товаров и их стоимость. А транзитные грузовики смогут пользоваться полностью достроенным ЦКАДом, а также трассами А-107, А-108. С вопросами по поводу получения пропусков перевозчики могут обращаться в контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54 или 3210 (c мобильного телефона);

- современные таргетные и иммунные препараты начнут выдавать москвичам, страдающим еще четырьмя видами онкологии - раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. До сих пор такая помощь в столице полагалась при лечении шести самых распространенных видов рака - молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы. Некоторым онкопациентам оформляется денежная компенсация для покупки лекарств.

С 15 января 2022 года:

- льготники смогут получать бесплатные лекарства по электронным рецептам в коммерческих аптеках. В эксперименте будут участвовать частные фирмы, которые подключатся к единой медицинской системе города (ЕМИАС) и обязуются выдавать такие микстуры и таблетки по международному непатентованному наименованию в день обращения.

Чтобы забрать лекарство, пациенту нужно показать QR-код электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде. При этом москвичи по желанию могут получать бесплатные лекарства, как и раньше, - в аптечных пунктах столичных поликлиник (актуальный список аптек, где выдают препараты по льготным рецептам).