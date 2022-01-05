Бесплатный каток открылся в парке на Северном речном вокзале

На катке в первой половине дня играют в хоккей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый бесплатный каток открылся в парке Северного речного вокзала. Ледовая площадка подойдет для игры в хоккей и для свободного катания на коньках. Так как каток один, то есть временной график. «КП» побывала на новом катке и рассказывает, как туда попасть.

Играем в хоккей или фигурное катание

Северный речной вокзал стал новым центром культурной жизни. Москвичам нравится любоваться прекрасными интерьерами исторического здания, которое отреставрировали и вернули архитектурную ценность. В парке проходят выставки, концерты и мастер-классы для детей. Теперь еще и открылся каток.

- А где расположен каток?

- До реставрации Северного речного вокзала и самого парка каждую зиму каток заливали прямо на центральной аллее. В этом сезоне здесь ледовых дорожек нет, вместо этого праздничные гигантские цифры «2022», новогодние инсталляции – елочные шары, - рассказала подруга Ирина.

Новогоднее убранство центральной аллеи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый каток на карте пока не нанесен. Находится в парке слева, если смотреть на вокзал лицом. Ориентир – 8-метровая елка. Каток представляет собой залитую хоккейную площадку.

Возле катка теплая раздевалка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По периметру ледового катка развешены праздничные флажки и гирлянды. По стилистике напоминает ГУМ-каток – овальный лед с бортиком и большой елкой. Площадь катка 1100 квадратных метров. На ледовой арене есть вся необходимая инфраструктура: освещение, теплый павильон с раздевалкой, туалет и пункт хранения инвентаря.

Во второй половине дня можно покататься на коньках всей семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А есть прокат коньков?

- Нет. Нужно приходить со своими.

Организаторы решили, что на катке смогут кататься все желающие, а также поиграть в хоккей. Для того, чтобы потоки не пересекались, был придуман график работы (хоккей – с 10.00 до 14.45, катание – с 15.30 до 17.00, с 17.45 до 22.00).

Где: Ленинградское шоссе, 51. Станция метро «Речной вокзал».

Когда: вторник-пятница с 10.00 до 22.00, суббота-воскресенье с 11.00 до 23.00, понедельник – выходной.

Стоимость: бесплатно.

Новый арт-объект появился в центре катка. Фото: пресс-служба Парка Горького

В куб можно войти на коньках. Фото: пресс-служба Парка Горького

Кстати

«Облако мысли»: новинка на катке в Парке Горького

Арт-объект украсил каток «Зеркальный». Создатели вдохновились ледовой площадкой, которая открылась еще в ноябре. Инсталляция «Облако мысли» представляет собой интерактивный куб со светодиодами. По сути, это зеркальная комната из алюминиевых листов с отражающей поверхностью, вокруг вертикальные гирлянды. Во внутрь можно войти прямо на коньках. По задумке авторов, «Облако мысли» отражает присущую большому городу динамичность и предлагает замедлиться, посмотреть на себя и внутрь себя.

Официально

Анонсированный ранее каток в парке «Остров Мечты» этой зимой не откроется. Ледовую площадку с искусственным льдом готовили к открытию 25 декабря 2021 года, но проект не состоится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве открыли новые катки: возле Павелецкого вокзала и «Москва-Сити»

Рассказываем, как попасть на новые, бесплатные и ледовые площадки с красивыми видами (подробности)