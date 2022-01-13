Боялись, что разрушится: памятник Минину и Пожарскому впервые сняли с постамента на Красной площади

Памятник Минину и Пожарскому успешно демонтировали с постамента на Красной площади. Фото: предоставлено ГИМ

Памятник Минину и Пожарскому успешно демонтировали с постамента на Красной площади. В Государственном историческом музее это событие назвали историческим.

- Сегодня произошло поистине историческое событие – самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен, - рассказал Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию 4,5-метровых скульптур и процессу реставрации. Сам памятник не будут перевозить в мастерскую, так как вес около 18 тонн. Для этого еще в декабре смонтировали большой теплый павильон возле Храма Василия Блаженного. В нем есть все необходимые инженерные коммуникации. Фактически это и есть мастерская.

Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию 4,5-метровых скульптур и процессу реставрации. Фото: предоставлено ГИМ

- Скульптуру подняли с помощью кран-балки с постамента и перенесли на реставрационно-монтажный стол. Это все происходило в теплом павильоне, - рассказали реставраторы.

Напомним, что памятник Минину и Пожарском несколько лет находится в аварийном состоянии и нуждался полной реставрации. Для этого были одобрены работы без транспортировки памятника в специальные мастерские. Были большие риски, что скульптура может разрушиться.

- Сейчас нам предстоят работы по удалению технологического каркаса фигур и остатков формовочной смеси. Предстоит провести реставрацию внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, - рассказали в Межобластном научно-реставрационном художественном управлении.

Привести в порядок памятник пытались последние 60 лет, лишь к Олимпиаде-80 помыли с мылом, а потом то денег на ремонт не было, то специалистов. Когда нашлись специалисты и деньги, то началась пандемия. И только летом 2021 года реставраторы детально изучили памятник и сообщили, что времени откладывать работы уже нет.

Сам памятник не будут перевозить в мастерскую, так как вес около 18 тонн. Для этого еще в декабре смонтировали большой теплый павильон возле Храма Василия Блаженного. Фото: предоставлено ГИМ

- Памятник в плачевном состоянии. Многие годы из-за коррозии происходит разрыв оболочки. Памятник может разорвать по швам, если из него достать формовочную массу и остатки металлокаркаса – они увеличились практически в 2,5 раза, - рассказал Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации памятника.

Работы по реставрации памятника планируют завершить к ноябрю 2022 года. Для спасения памятника с 2016 года были собраны народные средства – пожертвования на сумму 55 млн рублей. Кстати, памятник национальным героям России и создавался на народные пожертвования. Открыли его на Красной площади в 1818 году. Летом 1931 года монумент, ставший помехой для демонстраций, был передвинут со своего исторического места, напротив ГУМа, к фасаду Храма Василия Блаженного.