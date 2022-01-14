Реконструкция парка Покровское-Стрешнево в Москве: Дорожки покроют не плиткой, а щебнем, кинотеатр решили не строить

Осенью-2021 мэрия Москвы объявила о планах по благоустройству лесопарка «Покровское-Стрешнево». Фото: sobyanin.ru

Осенью-2021 мэрия Москвы объявила о планах по благоустройству лесопарка «Покровское-Стрешнево». Хотят сделать «пять парков в одном». Историко-культурная часть, эколого-просветительская, спортивная, природная, досуговая.

Вокруг гигантской зеленой зоны в 200 га живут 120 тысяч человек. На юге парка запертой «на клюшку» уже больше 30 лет стоит усадьба рода Стрешневых — родственников Романовых. Парковая и лесная часть — бесподобны. Зимой тут известная на весь город лыжня. На севере «Покровского-Стрешнева» круглый год можно встретить людей с бутылями всех размеров. Из-под земли выходит родник «Царевна Лебедь». По легенде он дает целебную воду. А по науке (экспертизу проводят ежегодно) — просто очень чистую, что уже чудо, учитывая, что парк окружен широченными магистралями.

На юге парка запертой «на клюшку» уже больше 30 лет стоит усадьба рода Стрешневых — родственников Романовых. Фото: Андрей АБРАМОВ

После анонса планов реконструкции на аллеях появились активисты — противники затеи. Принялись раздавать листовки, в которых прогнозируют едва ли не семь казней египетских по итогам работ.

Мы в «Комсомолке» тоже очень любим «Покровское-Стрешнево». Эскизы реконструкции представляют идиллическую картинку, а рассказы противников — сценарий апокалиптической антиутопии. Неравнодушных можно понять, когда информации мало — домысливаешь плохое.

Историко-культурная часть, эколого-просветительская, спортивная, природная, досуговая. Фото: sobyanin.ru

В январе у входов в парк — со стороны 5-го Войковского проезда, Никольского тупика и Иваньковского шоссе — заработали информационные центры. Чтобы жители могли приходить задавать вопросы и писать свои пожелания. Ежедневно сюда приходят 30 — 60 интересующихся.

Мы собрали список самых частых претензий-страшилок грядущего благоустройства (официально его теперь называют «реабилитацией») и отправились расспрашивать работников инфоцентра — там сидят сотрудники организации «Развитие городских технологий». Публикуем их ответы.

Эскизы реконструкции представляют идиллическую картинку, а рассказы противников — сценарий апокалиптической антиутопии. Неравнодушных можно понять, когда информации мало — домысливаешь плохое. Фото: sobyanin.ru

Когда начнется и закончится реконструкция?

— Планировали начать в третьем квартале прошлого года. Но из-за большого количества негатива старт отложили. С 12 января начали ставить забор на первом участке работ: центральная часть парка от Никольского тупика, мимо ЖК Tweed Park и в сторону родника «Царевна Лебедь». Реконструкцию всего лесопарка завершат до конца 2022 года.

Парк будет закрыт?

— Нет, будут огорожены только участки в том месте, где идут работы. Точный график — по конкретным зонам парка - представят позже.

С 12 января начали ставить забор на первом участке работ. Фото: Андрей АБРАМОВ

Что будет с пикниковой зоной у Ивановских прудов?

— Она останется. Но старые беседки (откровенно говоря, они выглядят слегка «колхозно» — прим. авт.) заменят на террасы: они меньше размером, но их будет больше. Рядом появится система раздельного сбора мусора.

А с самими прудами?

— Пока с ними ничего делать не планируют. Их чистили в 2018 году, и с ними все нормально. На берегу поставят кабинки для переодевания, чтобы можно было загорать летом.

Появится ли площадка для выгула собак?

— Да, со стороны Ленинградского шоссе. Рядом поставят дог-боксы — урны с пакетами для сбора экскрементов.

Что построят в парке?

— Ничего, капитальных строений не будет. Только соберут павильоны, которые «не вбиты» в землю.

Реконструкцию всего лесопарка завершат до конца 2022 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как реконструкция затронет родник «Царевна Лебедь»?

— Поставят пандус для маломобильных. Обновят экотропу вдоль реки Химки — деревянные настилы там уже есть. Их приведут в порядок. Кустарниками укрепят Елизаветинский овраг — он начал осыпаться. На эскизах проекта изображена подпорная стенка вокруг родника. Жители против. Поэтому ее возведение под вопросом.

Будут ли новые детские площадки?

— Да, но все на тех же местах.

Парк закатают в асфальт и замостят плиткой?

— Плитка будет только в районе усадьбы, оранжереи и храма (это все в одной части — прим. авт.). Асфальт появится, но не в лесной части, а там, где основные велосипедные и пешеходные потоки. Все остальные тропы замостят покрытием Terra Way (из мелкой каменной крошки с небольшим содержанием органического клея, пористое, пропускает влагу) либо гранитной крошкой, щебнем, мульчой.

В проекте изображен кинотеатр на берегу прудов. Он будет?

— Слишком много противников. От идеи обустройства летнего кинотеатра решили отказаться.

Будут ли рубить лес?

— Уберут только аварийные деревья. На их месте высадят новые, характерные для этой местности: вязы, дубы, сосны, липы.

Поставят фонари, и свет помешает жизни животных, птиц и насекомых.

— Освещение будет только в точках активности и по периметру. В лесной части ставить новые фонари не будут. На экотропе свет вставят в поручни. Освещение планируют продумать с учетом биоритмов животных и птиц.

Появится видеонаблюдение?

— Да, от жителей есть жалобы на наркозакладчиков.

Будет восстановлена усадьба «Покровское-Глебово-Стрешнево»?

— Территорию воссоздадут по историческим чертежам — с регулярным садом, прогулочными аллеями и спуском к воде. Отремонтируют также главное здание и оранжерею — можно будет попасть внутрь. Точный срок окончания работ неизвестен.

Асфальт появится, но не в лесной части, а там, где основные велосипедные и пешеходные потоки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Затронут ли территорию у Покровского храма?

— Ее также благоустроят. Подновят историческую стену, которая некогда была оградой усадьбы.

На проекте изображена большая спортплощадка. В лесу станет шумно?

— Спортивная площадка со скейт-зоной, воркаутом, настольным теннисом и кортом для большого тенниса действительно будет. Но не в центре парка, а на окраине, ориентир — перекресток Ленинградского шоссе и Никольского тупика.

Лес застроят кафе и шашлычными, разведут торговлю…

— Павильоны кафе будут у храма (трапезная и сейчас есть, кстати, очень вкусно кормят — прим. авт.), около Елисаветинского оврага (где спуск к роднику), со стороны Никольского тупика и у прудов. Это предварительная схема размещения, она в процессе обсуждения с жителями. В лесу павильонов не будет.

КСТАТИ

До начала работ провели голосование на портале «Активный гражданин». В опросе приняли участие 198 493 пользователя. Можно было ответить на восемь вопросов — про благоустройство тропиночной сети, территорий у прудов, реконструкцию усадьбы, озеленение и прочие. За обновление высказались 79% участников опроса — примерно 154 000 человек.

Петицию против благоустройства подписали около 9000 пользователей.