Эксперты по делу об отравлении арбузом не смогли установить яд, от которого умерли пенсионерка и внучка

Предположительно, купленный в магазине арбуз был обработан средством от крыс. Дезинфектора Антона Котова, который проводил обработку, арестовали. Фото: СК РФ

Стали известны результаты некоторых экспертиз по громкому делу о смертельном отравлении арбузом. Напомним, трагедия произошла в Москве в начале сентября 2021 года. Из квартиры на Совхозной улице в районе Люблино экстренно госпитализировали пожилую москвичку, ее дочь и внучку. Пенсионерка и ребенок позже скончались. Основной версией смерти двух человек стало отравление арбузом. Предположительно, купленный в магазине арбуз был обработан средством от крыс. Дезинфектора Антона Котова, который проводил обработку, арестовали. Он несколько дней провел в СИЗО, однако Мосгорсуд изменил меру пресечения на домашний арест. Тем не менее, Котов остается единственным обвиняемым по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек» (наказание по ней - до 10 лет колонии).

Адвокат Котова Андрей Сергеев обнародовал данные судебно-медицинской экспертизы, которая была недавно завершена.

- Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным, - рассказал Сергеев.

По словам защитника, в уголовном деле есть еще одна экспертиза, которая не обнаружила в телах погибших вещество лямбда-цигалотрин, которым дезифицировали магазин. При этом нитратов (которыми также мог быть отравлен арбуз) специалисты тоже не нашли.

Получается, следствие до сих пор не знает, от чего же умерли москвича и ее внучка?

- Таким образом, на данный момент причастность дезинфектора Котова к преступлению ничем не подкрепляется, а эксперты в своих заключениях подтверждают, что вины Котова здесь нет, - говорит адвокат.

26 января в Мосгорсуде защита дезифектора собирается обжаловать его домашний арест.

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