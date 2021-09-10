Стали изветны детали жуткого «арбузного» отравления в Москве: «Бабушка слегла первой, но отказывалась от госпитализации»

Именно ягода стала первой версией источника отравления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

История жуткого «арбузного отравления» обрастает все новыми деталями. Напомним, 9 сентября в больницу с симптомами отравления попала целая семья: 38-летняя москвичка, ее 61-летняя мама и 15-летняя дочка. Спустя сутки пожилая женщина и ее внучка скончались в реанимации. По словам выжившей мамы девочки-подростка, накануне всей семьей они ели арбуз, купленный в супермаркете, расположенном в их же многоэтажке, на улице Совхозной. Именно ягода стала первой версией источника отравления. Подтвердил ее и Следственный комитет, который 10 сентября возбудил уголовное дело.

В магазин «Магнит» тут же нагрянули криминалисты. С прилавков изъяли все бахчевые, а сотрудников вызвали на допрос. В это же время следователи забрали на экспертизу все продукты из холодильника семьи. До сих пор не ясно, что именно было источником отравления. При чем, возможно, это не еда вовсе. Тем временем уже установлена причина смерти 15-летней школьницы.

- По заключению экспертов, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Это тяжелое общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Но что привело к такому сбою, установят только в ходе комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Заключение о смерти бабушки девочки будет готово уже в ближайшее время.

Саму картину болезни восстановил столичный Департамент здравоохранения. Оказалось, что первой симптомы отравления почувствовала именно пенсионерка.

- Первая бригада скорой ранним утром 9 сентября прибыла по вызову к бабушке. Врачи провели осмотр пациентки и рекомендовали госпитализацию, однако пациентка отказалась ехать в больницу, о чем имеется запись в медицинской документации, - сообщили «КП» с столичном Депздраве.

Снова в скорую семья позвонила через три часа. На этот раз врачи приехали на вызов к 15-летней девочке.

- Одновременно с девочкой была осмотрена и ее мама, на момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации, были даны рекомендации. Через несколько часов по тому же адресу вновь поступил вызов скорой помощи к матери. Женщину в связи с ухудшением состояния госпитализировали, - сообщили в столичном Депздраве. - Вечером того же дня две бригады скорой помощи совершили вызов в связи с ухудшением самочувствия к бабушке и подростку. Они были доставлены в стационары.

Как стало изветно «КП», после смерти дочки и мамы выжившая женщина покинула больницу.

- Пациентка 10 сентября написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре. Также сегодня к ней был вызов на дом врача терапевта, который настоятельно рекомендовал госпитализацию в стационар ввиду ее состояния. Она согласилась и была доставлена в профильный стационар. В настоящий момент ей оказывается полный комплекс медицинской помощи, - добавили в Депздраве.

По состоянию на 20.00 10 сентября в многоэтажке работают санитарные службы. Известно о госпитализации еще двоих детей 9 и 11 лет с симптомами отравления. И, похоже, на этот раз арбуз точно не виноват. Дети из разных семей и бахчевых в их рационе не было. Все жильцы дома могут добровольно пройти осмотр врачами. Возможно, это поможет установить источник отравления.