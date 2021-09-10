Магазин закрыли, арбузы изъяли, а «Магнит» ведет свою проверку: что происходит после смертельно отравления в Москве

Результаты экспертизы будут готовы у в ближайшее время Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В причинах смерти москвички и ее 15-летней внучки сейчас разбирается столичный Следственный комитет. Напомним, с признаками отравления 9 сентября в больницу попала целая семья. Чудом удалось выжить лишь 38-летней маме девочки-подростка. Все трое накануне ели арбуз, купленный в сетевом супермаркете на улице Совхозной. Эту же версию отравления подтвердил Следственный комитет.

- Сейчас в магазине работают криминалисты, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Магазин «Магнит» действительно оцеплен. Внутри идут следственные действия. Тем временем с прилавков уже изъята все арбузы и дыни. Сейчас их состав изучают эксперты.

- Результаты экспертизы будут готовы у в ближайшее время, - добавила официальный представитель столичного СК, Юлия Иванова.

Тем временем торговая сеть «Магнит» уже начала собственную служебную проверку.

- На прошлой неделе была завершена плановая проверка качества всех партий арбузов, поставленных в московский регион. Все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам, - сообщили «КП» в пресс-службе компании.

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