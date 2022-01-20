Неизвестный угнал в центре Москвы «Мазератти» миллиардера за 8 млн рублей

Спорткар Maserati GranTurismo. Фото: ru.wikipedia.org

Столичная полиция расследует очень странный угон из элитного жилого комплекса в центре Москвы. Новенький черный спорткар «Мазератти Гран Туризмо» (в автосалонах такие стоят до 8 млн рублей) сначала исчез с парковки, а потом загадочно появился снова.

Машина принадлежит миллиардеру Андрею Лобанову, владельцу компании «Универсал», которая строит многоквартирные жилые дома. Бизнесмен с супругой Алисой (бывшей моделью и ведущей ТНТ, к слову) проживает в ЖК «Дом на Трубецкой» в Хамовниках. «Мазератти» и другие авто семьи всегда стоят на подземной парковке. В ЖК, насколько известно, есть специальная комната, где хранятся ключи от машин, которыми пользуются личные водители и охранники богатых жильцов.

Сами Лобановы сейчас отдыхают в США.

- Вечером 19 января один из помощников бизнесмена проверял машины на парковке и увидел, что на «Мазератти» есть заметные повреждения, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Смяты бампер и решетка радиатора. Плюс автомобиль довольно сильно испачкан.

Начали смотреть записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что ранним утром 17 января на парковке появился некий загадочный мужчина в балаклаве. «Мазератти» он открыл ключами. Сел за руль и был таков. Следующей ночью тот же персонаж вернул спорткар на место (но уже в помятом состоянии).

- Сотрудники владельца машины подозревают, что к похищению и возвращению машины может быть причастен бывший водитель бизнесмена, - говорит источник. - Мужчина был уволен по дисциплинарным причинам несколько недель назад. Сейчас его ищут, чтобы пригласить на беседу.