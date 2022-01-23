Поели картофель и пирожки из магазина: следователи выясняют причину смерти молодой пары из Обухово

Отрабатывается и версия с отравлением картошкой - ее ели все. Фото: Иван ВИСЛОВ

Родственник семьи, которую 22 января обнаружили с признаками отравления в квартире в подмосковном поселке Обухово, предполагает, что смертельный исход от картофеля и пирожков из круглосуточного магазина. Свою версию он озвучил следователям.

- Брат 35-летнего мужчины рассказал, что он не мог дозвониться до родственника, поэтому решил сходить к нему домой, проверить ничего ли не случилось. Дверь открыл ребенок, а мужчина и его 28-летняя гражданская жена лежали на полу - были мертвы. По предположениям родственника, отравились картошкой или пирожками, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По словам брата погибшего, было понятно, что семья ужинала. На столе остались тарелки, кастрюля с картофелем. Лежали в пакете пирожки, которые были куплены в круглосуточном магазине рядом с домом. Девятилетний ребенок сразу же побежал в ванную комнату, так как у него продолжилась рвота. Мальчик рассказал, что ел только картошку.

Брат погибшего обратил внимание, что на плите стоял рыбный суп и в одной из тарелок он тоже был, так же он увидел остатки супа с рвотными массами в пластмассовом тазике. Крепких спиртных напитков на столе не было.

Следователи взяли на экспертизу разные продукты, которые были на столе. Отрабатывается и версия с отравлением от картофеля, так как его, по словам девятилетнего ребенка, ели все.

- Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в СК по Московской области.

Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления. Версия отравления бытовым газом была исключена в момент прибытия специалистов, так как дом газифицирован. Но утечек газа не зафиксировано. Расследование уголовного дела продолжается.