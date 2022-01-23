Москвичи одобрили восстановление зеленой зоны в Щукинском парке

В Москве одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка. Фото: mos.ru

В Москве одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка. Жители города проголосовали за восстановление зеленой зоны в проекте "Активный гражданин".

Когда-то парк был частью огромного лесного массива – Большой Всехсвятской рощи и подмосковным селом Всехвятское. Остатки рощи сохранились вдоль Волоколамского шоссе – между Окружной и Рижской железными дорогами. От Большой Всехсвятской рощи в Щукинском парке осталось только несколько 150-летних деревьев.

Фото: mos.ru

Сам парк имеет статус особо охраняемой природной территории. Здесь растут краснокнижные ландыши майские, спрассисы курчавые, хохлатки плотные. Из животных же чаще всего можно увидеть белок. Есть в парке и пешеходные дорожки, скамейки для отдыха. Но парк появилась идея по восстановлению и сохранению зеленой территории. И ее поддержали 81% проголосовавших в проекте «Активный гражданин».

Фото: mos.ru

- На территории, разделенной медучреждениями, планируют создать единый пешеходный маршрут. Работы запланированы на этот год, - рассказали в мэрии Москвы.

Щукинский парк и Всехсвятская роща располагаются слева от Волоколамского шоссе. Раньше это была одна зеленая зона. В настоящее время ее разделяют военные госпитали и другие медицинские учреждения.

Фото: mos.ru

Мало того, что появится единый маршрут, так еще и приведут в порядок пешеходные дорожки, старый асфальт заменят на экологичное покрытие. В парке появятся современные детские и спортивные площадки. По просьбе жителей заменят скамейки и урны.