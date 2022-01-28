«Готовь 2 ляма»: Под Волоколамском похитили 34-летнюю женщину, за которую требуют выкуп

Источник в правоохранительных органах сообщает, что на данный момент отрабатываются все возможные версии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подмосковная полиция ищет 34-летнюю женщину, которая - как полагают ее родные - была похищена. Об исчезновении женщины вечером в четверг, 27 января, заявил ее супруг.

- Ольга Розова работает бухгалтером в рыболовецком клубе «Ихтиолог» (компания сдает коттеджи для рыбалки по берегам нескольких прудов). Вчера вечером она выехала с работы на своей машине, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - По этой дороге от «Ихтиолога» до дома в Волоколамске около 30 километров. Но коллега, ехавшая следом, увидела автомобиль Розовой на обочине. Машина была заперта. Ольги нигде не было.

Предполагают, что женщину могли похитить прямо на дороге. Возможно, за ней кто-то следил. Тем же вечером, супруг пропавшей женщины получил с ее номера странное сообщение (орфография и пунктуация сохранены):

«Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить».

Другими словами, некто объявил, что за женщину нужно будет заплатить выкуп - 2 миллиона рублей. Когда и где произойдет обмен, преступник сообщит позже.

В клубе «Ихтиолог» сообщают, что Розова работает в организации уже несколько лет.

- Спокойная, уравновешенная, неконфликтная, - рассказал kp.ru один из коллег пропавшей женщины. - Мы надеемся, что это какое-то недоразумение и Ольга найдется.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что на данный момент отрабатываются все возможные версии.

- Проверяются все ближайшие связи - коллеги по работе, семья, в том числе муж, - говорит источник.

Kp.ru следит за развитием событий.

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