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Происшествия30 января 2022 14:31

«Сидел на подоконнике и молился»: в Москве 20-летний студент спас из пожара двух человек

В Москве три человека спаслись от пожара через окно на девятом этаже
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Адель помог своим друзьям выбраться из окна горящей квартиры.

Адель помог своим друзьям выбраться из окна горящей квартиры.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Аделю Ахметзянову 20 лет, в Москву он приехал из Ульяновской области, где у его родителей своя гостиница. Молодой человек учится на 3 курсе РЭУ им. Г. В. Плеханова и мечтает о своем бизнесе. Вместе с другом Тимуром Адель снимал две комнаты в «трешке» на ул.Дорожной, 28 корп 1 в Чертаново. 29 января там вспыхнул пожар, из которого оба спаслись лишь чудом.

Выхода нет

- По словам сына, за час до пожара кто-то выломал дверь в тамбур, где у них расположены электросчетчики, но хулиганов поймать вроде как не успели, - рассказала корреспонденту kp.ru мама Аделя Нэля Ахметзянова.

Хозяин квартиры, который жил с парнями, вышел по делам, в квартире остался Адель, Тимур и их гости – однокурсник Игорь и знакомая Ирина, тоже студентка.

- В какой-то момент я почувствовал запах горелых проводов, потом выключился свет. Мы подошли ко входной двери, услышали через нее отчетливый свист, - вспоминает тот день Адель Ахметзянов.

Молодые люди открыли дверь, чтобы посмотреть, в чем дело, и тем самым впустили внутрь языки пламени. Огонь мгновенно распространился по коридору. Игорь в шоке прорвался сквозь пламя, но получил серьезнейшие ожоги, сейчас он находится в больнице.

Тимур и Ирина намочили полотенце, чтобы попытаться спастись тем же путем, что и Игорь, но не смогли даже близко туда пойти.

Ирина убежала в дальнюю комнату, где жил Адель, открыла там окно, чтобы дышать. Адель быстро сложил в рюкзак документы, телефон и банковские карты, выбросил его из окна наружу, чтобы спасти хоть что-то. Но куда деваться людям? Он вернулся в среднюю комнату, где у открытого окна в это время находился Тимур.

- Потом сын мне рассказывал: они сидели на подоконнике, внизу – 9 этажей, сзади – огонь. Надежды никакой. Но и страха нет. Адель смотрел вниз и молился, - Нэля Ахметзянова плачет, как будто переживая тот страшный момент вместе со своим сыном.

Аделю 20 лет, он приехал в Москву учиться из Ульяновской области.

Аделю 20 лет, он приехал в Москву учиться из Ульяновской области.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чудесное спасение

Окно казалось единственным выходом из ситуации. Адель и Тимур решили попытаться спуститься на этаж ниже. Повисли на окне, держась за подоконник и стуча голыми ногами в окно соседу на 8 этаже.

- Тимур сорвался, остался висеть на одной руке, второй держался за оконную раму несколькими пальцами, - вспоминает Адель Ахметзянов. – Я правой рукой крепко держался за подоконник, а левой подтянул его вторую руку к оконной раме, чтобы он мог подтянуться. Я думал, что нам придется прыгать – казалось, что это лучше, чем остаться там и сгореть.

Но в этот момент открылось окно на 8 этаже. Мужчина, который жил там (по некоторым данным, его зовут Константин Кремлин), сначала схватил за ноги Тимура и помог ему спуститься вниз, держась за Аделя. Потом вдвоем они втащили и его.

Вместе они убедили Ирину перейти из дальней комнаты в среднюю и последовать их примеру. Чудесные кадры спасения девушки уже выложили во всех соцсетях.

- Не зря мой сын много лет каратэ занимался! Но никто и представить не мог, в какой ситуации ему это пригодится, – признается Нэля Ахметзянова. – А еще я хочу сказать огромное спасибо тому человеку, который помог спастись Аделю и Тимуру – долгих лет жизни и здоровья вам!

И что теперь?

По данным ГУ МЧС России по г. Москве, с момента поступления к ним сообщения о ЧП до полной ликвидации возгорания прошло всего около 20 минут. Площадь возгорания составила 50 кв метров, о причинах пожара сказать точно эксперты смогут позже. Однако кое-где уже осторожно поговаривают о замыкании электропроводки. Впрочем, так это или нет, доподлинно пока не известно.

По официальным данным, из горящего дома были спасены 12 человек, в том числе один ребенок – все они жили рядом с горящей квартирой.

Что же до героев это истории, то Тимур попал в больницу с ожогами. Аделю госпитализация не потребовалась. Более того, он смог найти свой рюкзак с документами и деньгами – его никто не тронул. И он, и Ирина уже рассказали силовикам о том, что произошло.

Ночь после пожара Адель провел на квартире у родственников, а на следующий день поехал покупать себе новую одежду – старая сгорела дотла.

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