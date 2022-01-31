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Да, ключевое место в поставках продовольствия за рубеж по-прежнему занимает зерно. В ноябре 2021 года из страны отгрузили пшеницы на 953 млн долларов. Но и другие отрасли АПК набирают обороты: ракообразных (в основном крабов) продано на $540 миллионов, подсолнечного масла - на $430 миллионов, мороженой рыбы, икры и печени - на $313 миллионов, рапсового масла - на $120 миллионов, ячменя - на $113 миллионов, шоколада - на $100 миллионов.

Хотя еще два десятилетия назад Россия не могла обеспечить продуктами даже себя: в 1995 году доля зарубежных продуктов на полках магазинов составляла 54%.

Еще в начале 2000-х импортное мясо птицы занимало около половины отечественного рынка (помните бренд тех времен - «ножки Буша»).

Похожая ситуация сложилась и со свининой. А сейчас отечественный производитель полностью обеспечил курицей и свининой нашу страну и поставляет мясо на экспорт. В Китае российские поставщики занимают 3-ю позицию по мясу птицы после Бразилии и США, во Вьетнаме - № 1 по свинине.

Высокие стандарты качества

Группа компаний «Черкизово» провела круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития российского экспорта мясной и молочной продукции» для слушателей магистратуры «Мировые аграрные рынки» Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. В нем приняли участие главы крупнейших союзов и ассоциаций АПК, ведущие эксперты аграрного рынка России. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил особую роль и значение экспортных поставок для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса России. Действующие за рубежом высокие требования к продуктам стимулируют российских производителей поднимать стандарты качества своей продукции также и для внутреннего рынка.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев рассказал о передовых цифровых технологиях, широко применяемых российским надзорным органом для обеспечения качества и безопасности поставляемых на экспорт продуктов. Также в своем выступлении он остановился на практике взаимоотношений с зарубежными регуляторами и рассмотрел несколько конкретных кейсов, которые обеспечили открытие иностранных рынков для российской животноводческой продукции.Высокие стандарты качества

Почему мы вспомнили о Группе «Черкизово»? Это крупнейший производитель мяса в России. В 2021 году предприятие увеличило зарубежные отгрузки на 7% (до 88 тысяч тонн), при этом рост экспортных продаж в рублях составил 26%.

«Такая разница с физическими объемами объясняется тем, что в течение года компания смещала фокус в сторону экспорта более маржинальной продукции с высокой степенью переработки. В частности, в страны Средней Азии мы начали поставлять наггетсы и куриную разделку», - поясняет директор по экспорту компании Елена Вольгушева.

Главным внешним рынком для продукции из птицы по-прежнему остается Китай (более 32 тысяч тонн). В прошлом году компания нарастила отгрузки мяса птицы в страны СНГ, наладила регулярные поставки на перспективный рынок Саудовской Аравии, расширила поставки в страны Африки.

Основным драйвером роста экспорта стало мясо индейки: по итогам прошлого года отгрузки увеличились на 170% - до 6 тысяч тонн. Такой результат объясняется началом поставок на рынок Китая, куда за прошлый год было экспортировано более 2 тысяч тонн. Вторым по величине экспортным рынком для производимой компанией индейки стал Бенин - более 1,5 тысячи тонн.

По итогам 2021 года Группа «Черкизово» также экспортировала 13 тысяч тонн свинины. Основной объем поставок, более 10 тысяч тонн, пришелся на страны СНГ. На 25%, до 6,5 тысячи тонн, выросли поставки колбасы и полуфабрикатов. Основными странами-импортерами стали Казахстан (более 3 тыс. тонн) и Азербайджан (около 2 тыс. тонн). В 2021 году география экспорта расширилась за счет шести новых стран - это Либерия, Монголия, Конго, Сербия, Таджикистан и Экваториальная Гвинея. Таким образом, общее количество экспортных рынков компании выросло до 21.

Какие потенциальные точки роста видят производители? Их много. Но главная - опять-таки Китай. С 2018 года после вспышки чумы свиней в Поднебесной истреблено практически все поголовье. Сейчас на Китай приходится около 20 - 25% всех мировых поставок свинины. Эксперты говорят, что в случае открытия страны для поставок российской свинины отечественный экспорт в ближайший год может вырасти в полтора раза.

Российские рекорды-2021 в экспорте продовольствия

В ноябре 2021 года отечественные аграрии и переработчики поставили на мировые рынки продуктов на 3,82 млрд долларов!

Чем известна Россия на мировых рынках?

Кто-то скажет, что поставками нефти-газа-металлов. Да, но не только! Наша страна активно завоевывает позиции одного из ведущих экспортеров продовольствия. За ноябрь 2021 года российские компании АПК поставили за рубеж продукции на $3,82 млрд, что стало новым историческим рекордом, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ). Это больше, чем за весь 2002 год. Предыдущий рекорд - $3,44 млрд - также был установлен в прошлом году, в августе.

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