Протянуть карту помощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первые рабочие дни года на полях Гайдаровского форума состоялась дискуссия, посвященная проблеме роста цен на продовольствие и снижения доступности отдельных категорий продуктов для наиболее незащищенных слоев населения страны. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (на фото) в рамках форума вновь поднял тему необходимости реализации в России программы продовольственной помощи за счет так называемых продуктовых карточек. Более того, он призвал как можно скорее ввести эту систему в России. «Если говорить цифры мониторинга ООН, то считается, что в РФ около 9 млн граждан недоедают и впрямую страдают от тех или иных проблем голода около 400 тысяч человек. Именно эта группа людей должна быть в фокусе внимания правительства и государственной политики…» - заявил Гордеев.

Позже на своей странице в Инстаграме депутат подробнее рассказал о механизмах, которые позволят обеспечить малоимущих граждан качественным продовольствием в короткие сроки. «Во-первых, с помощью специализированных именных электронных карт, куда будут зачисляться субсидии для расходования на определенные продуктовые товары. Впоследствии можно будет использовать цифровой рубль, разработка которого ведется Банком России. В целом для компенсации продуктовой инфляции малоимущим из госбюджета потребуется 50 млрд рублей в год - целевые средства, которые можно потратить на четко обозначенные виды пищевых продуктов», - говорится в сообщении.

Сократить отходы

Гордеев напомнил о том, что каждый год до 40% сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия попросту выбрасывается. «Потери и отходы ежегодно составляют 17 млн тонн. Они образуются в результате не всегда эффективного выстраивания каналов сбыта, производства, неправильной культуры потребления гражданами и домашними хозяйствами. При эффективном договорном и законодательном регулировании потери могут быть предотвращены, что существенно насытит продовольственный рынок России», - уверен Гордеев. Таким образом, по логике вице-спикера, введение карточек не потребует увеличивать объемы производства и тратить больше ресурсов.

Продуктов в магазинах и так достаточно, и, если их смогут приобрести те, кто сейчас не может их покупать в нужном объеме, это позволит использовать по назначению больше еды.

Принудительное регулирование цен на продукты, по мнению Гордеева, менее эффективный инструмент, так как, устанавливая нерыночно низкие цены на отдельные продукты, государство будет помогать не только бедным, но и тем, кто вполне может себе позволить покупать продукты в нужном количестве. Следовательно, такая мера менее эффективна. Эксперты утверждают, что продовольственные карточки помогут не только небогатым людям, но и сверхбогатым торговым сетям, однако у других вариантов мер поддержки минусов еще больше. Взять хотя бы прямую раздачу средств - так называемые вертолетные деньги. Где гарантия, что эти деньги будут потрачены на молоко и мясо, а не на водку и сигареты?

МНЕНИЕ БИЗНЕСА

Крупному бизнесу, занимающемуся производством продуктов питания, идея продуктовых карт тоже нравится. Притом что, как уже говорилось, введение этого инструмента вряд ли значимо увеличит объемы производства продуктов, а значит, и прибыль производителей. Так, за введение в России данной системы неоднократно высказывался генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Компания уже давно предлагает наладить систему оказания адресной продовольственной помощи малообеспеченным группам населения. К тому же сейчас, когда доходы населения упали на фоне инфляции и других посткарантинных последствий, эта система может оказаться как никогда кстати.

А КАК У НИХ?

Сергей Михайлов отметил, что продовольственные карточки не являются признаком упадка страны. Ведь, по его словам, в США, крупнейшей экономике мира, подобная государственная социальная программа действует уже несколько десятков лет. Алексей Гордеев в своем выступлении на Гайдаровском форуме также обратился к американскому опыту.

«В 21-м году в этой программе задействованы 44 млн граждан США и потрачено 90 млрд долларов. Там выдается человеку продовольственный сертификат стоимостью 161 доллар на месяц, и он тем самым может минимальную себе корзину продовольственную обеспечить. То есть они не стесняются решать эту задачу, хотя все понимают экономический уровень развития и социальный уровень развития США, зато они могут всем сказать: у нас голодных людей нет», - констатировал он.

Сертификат, похожий на банковскую карту, есть у 44 миллионов американцев. Фото: Shutterstock

ОПЫТ ОТЕЧЕСТВА

Подобный инструмент внедрили в Калининградской области. В середине 2020 года региональные власти решили помочь льготникам, а также тем, кто лишился работы на фоне локдауна. Сначала разовая выплата в 10 тысяч рублей начислялась в виде денег, но затем было решено использовать формат продовольственных карт. Осенью 2021 года губернатор области заявил, что этот инструмент хорошо себя зарекомендовал, поэтому регион продолжит его использовать. Так, в ближайшие 3 года ряд льготных категорий будут получать продовольственные карты на 2 тысячи рублей. Поддержка будет оказываться на протяжении 3 месяцев II квартала года - когда растут цены в преддверии нового урожая.

Идею ввести продуктовые карточки поддерживают и в Государственной Думе. Зампред думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев предположил, что инфляция в 2022 году останется на уровне 6 - 7%, и малообеспеченным семьям необходимо помочь справиться с ростом цен хотя бы на продукты. Поэтому введение продуктовых карточек могло бы стать дополнительной мерой поддержки для самых малоимущих слоев населения. Кроме того, это позволило бы дополнительно стимулировать спрос на отечественные продукты.

Эти продукты в Калининграде можно купить по продовольственной карте. Фото: Александр КАТЕРУША

КСТАТИ

Как пережиток позднесоветской эпохи, продовольственные карточки просуществовали в России до 1993 года. О возвращении этой практики активно заговорили в конце тучных нулевых. Но наиболее реальным введение продуктовых карточек казалось в 2015 году на фоне сокращения доходов населения и роста числа бедных. Минпромторг тогда даже объявил о подготовке соответствующей программы и планах запустить ее в 2016 году, а к 2017-му раздать карточки 15 млн человек. Предполагаемые расходы оценивались в 200 - 300 млрд рублей. От этих планов в итоге отказались - в бюджете не нашлось на это денег. В 2020 году разговоры о карточках возобновились на фоне пандемии коронавируса. В декабре с такой инициативой выступила председатель комиссии Общественной палаты России по развитию АПК Юлия Оглоблина. В начале 2021-го об инициативе положительно отозвался Президент России Владимир Путин, чуть позже Союз потребителей России предложил Минпромторгу обеспечить малоимущим семьям продовольственные карточки номиналом 3000 рублей. Однако эта идея пока не дошла до стадии реализации.

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