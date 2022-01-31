Рынок мяса индейки вырос на четверть

Такой результат может вывести нашу страну на второе место в мире - впереди только США. Аккуратно говорим «может», потому что окончательные итоги прошлого года мировой рынок индейки подведет только весной. Но уже сейчас можно констатировать - за предыдущие 10 лет производство индюшатины в России увеличилось более чем в 4 раза, говорится в ежегодном отчете консалтингового агентства Agrifood Strategies. Согласно отчету, доля индейки в общем объеме производства мяса птицы в России достигла 8%. Эксперты говорят, что, если бы не этот рост, птицеводство в целом показало бы итоговый спад объемов производства.

Генеральный директор Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что стабильный рост производства мяса индейки во многом обусловлен изменением отношения со стороны потребителей. «Пандемия коронавируса показала, что гораздо важнее и эффективнее поддерживать здоровье и крепкий иммунитет правильным питанием, чем ждать до последнего, а потом лихорадочно лечиться. Люди вкладывают в здоровое питание больше, чем в лекарства. Этот тренд затронул не только молодежь. Индейку все чаще покупают пенсионеры, у которых немного денег. Я спрашиваю: «Почему? Индейка в 1,5 раза дороже курицы!» Они отвечают: это здоровая пища».

Еще одно явное преимущество индейки - это разнообразие. Тут тебе и диетическое белое мясо - грудка, и красное мясо - бедро и голень. Причем в грудке индейки содержится больше белка, чем в куриной. А красное мясо менее жирное, чем говядина. «Мы часто слышим, что говядина дорогая. И тут появляется индейка и прочно занимает позицию, которая нейтрализует спрос на дорогую говядину», - говорит Альберт Давлеев.

РАЗВИТИЕ ИНДЕЙКОВОДСТВА

По мнению эксперта, отрасль индейководства в России только начинает развиваться. Потенциал дальнейшего роста колоссальный, и это легко доказывают цифры. В 2021 году потребление мяса индейки на душу населения в России выросло до 2,6 кг в месяц. При этом условным «целевым» показателем для России принято считать 4,5 кг - столько индюшатины в среднем едят в странах с аналогичной «мясной корзиной», уровнем развития экономики и природно-климатическими условиями, говорится в отчете Agrifood Strategies.

Есть и еще один показатель, который косвенно свидетельствует о том, что этому сегменту рынка есть куда расти.

По данным исследовательского агентства ГФК Рус, мясо индейки сегодня продается лишь в 45% продуктовых магазинов. Для сравнения: у курятины этот показатель вдвое выше - 94,5%. Иными словами, многие люди до сих пор не знают, что такое индейка и «с чем ее едят». А когда узнают, распробуют - обязательно включат ее в свой рацион. И даже более высокая по сравнению с курятиной цена не отпугнет. Кроме того, разница в стоимости постепенно нивелируется. Так, за прошлый год цена на самый популярный и дорогой товар из индейки - филе грудки - выросла всего на 8%. Это ниже официального уровня инфляции в России (8,39%) и гораздо ниже роста цен на мясо кур, которое подорожало в среднем на 15% (в расчете на целую тушку), подчеркивают эксперты Agrifood Strategies в своем отчете.

ТЕМА ДЛЯ ФУД-БЛОГОВ

Но дело, безусловно, не только в цифрах. Главное - спрос со стороны самой активной части потребителей. Эксперты подсчитали, что индейка - самый активно упоминаемый вид мяса в фуд-блогах в социальных сетях. Фуд-блогеры и активисты ЗОЖ часто рассказывают и показывают в своих аккаунтах, как они готовят индейку и какая она полезная (о пользе индюшки читайте на стр. 4). В Инстаграме сегодня можно найти тысячи способов приготовить разные части птицы с разными маринадами, ингредиентами, гарнирами. Многие приверженцы здорового питания просто варят мясо индюшки и используют для сэндвичей вместо колбасы. Эксперты рынка полагают, что, возможно, уже для растущего поколения зумеров индейка будет основным источником животного белка из мясных продуктов.

Все эти факторы не могли не повлиять на инвесторов: последние несколько лет они продолжают вкладывать в индейководство. Как отмечают аналитики, анонсированные планы развития индейководческих компаний наряду с расширением экспорта позволяют прогнозировать увеличение объемов выпуска продукции в 2022 году до уровня в 440 - 450 тысяч тонн. Позитивно на будущее отрасли по выращиванию индейки смотрят и банки. Сегодня они предрекают ей стабильный рост на фоне стагнации других отраслей животноводства. Хотя еще каких-то 10 лет назад все инвестпроекты, связанные с этим бизнесом, воспринимались ими скептически. Кому нужна индейка? Это диетический продукт, лекарство, а не еда. По иронии судьбы, именно этот фактор и стал главным драйвером развития отрасли - ее полюбили и бумеры, и зумеры. А те дальновидные предприниматели, кто верил в индейку с самого начала, сегодня пожинают заслуженные плоды.

СДЕЛКА ГОДА

В 2021 году на рынке производителей индейки произошло важное событие. Группа «Черкизово» в конце декабря объявила о достижении договоренности о покупке ЗАО «Краснобор», которое по итогам 2020 года занимало третье место по объемам производства индейки в России. Сумма сделки составила 1,9 млрд рублей. «Это приобретение не только упрочит позиции «Черкизово» на быстрорастущем рынке продуктов из индейки, но и даст хорошую синергию с новыми мясоперерабатывающими предприятиями, которые компания построит в Тульской области», - отмечает генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

Кроме того, компания в январе 2022 года завершила консолидацию 100% «Тамбовской индейки» (бренд «Пава-Пава») - второго по величине производителя продукции из мяса индейки в России. Сделку в декабре 2021 года одобрила ФАС России, и АПК «Михайловский» (входит в Группу «Черкизово») приобрел у испанских партнеров Grupo Fuertes 50% в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка». Отметим, что по итогам 2021 года предприятие произвело 80 тысяч тонн продукции.

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