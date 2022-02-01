В Москве нашли самую красивую утку в мире и крякву-альбиноса

Если в Москве остаются тысячи водоплавающих птиц, значит с экосистемой все в порядке Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 января на столичные природные территории вышел десант специалистов Мосприроды и волонтеры. Подсчитывали водоплавающих и околоводных птиц, которые решили зимовать на московских водоемах. Работать нужно было одним днем, так как пернатые не сидят на месте и могут мигрировать внутри мегаполиса. Итоги такие: свыше 7,3 тысячи особей прямо сейчас обитают на 11 природных территориях. Хотя природных территорий в столице в десять раз больше, данные по остальным добавят позже.

На переднем плане в кадре самая маленькая утка чирок-свистунок Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Утки переносят низкие температуры благодаря подкожному слою жира, теплому пуху и плотному, водонепроницаемому оперению. Водоотталкивающие свойства перьям придает специальный секрет копчиковой железы, которая хорошо развита у водоплавающих. Чтобы успешно перезимовать птицам обычно достаточно широкого участка водоема, непокрытого льдом, - рассказывает начальник эколого-просветительского центра «Конный двор» Мосприроды Светлана Подвинцева.

А это огари — красивые, но очень агрессивные водоплавающие. В городе оказались из-за халатности сотрудников московского зоопарка, которые перестали подрезать им крылья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Справедливый вопрос: для чего вообще считать уток? Есть они и есть, а то что их много — и так все знают. Однако в Мосприроде объясняют, что количество птиц в Москве, в том числе, которые остаются на зимовку, это показатель — с экологией все нормально, фауне комфортно на природных территориях внутри города. Биологический закон гласит: чем больше разнообразие видов, тем экосистема устойчивее.

На прудах в «Царицыне» живет белолобый гусь. Его сородичи улетели в теплые края, а этот уже несколько лет зимует в Москве и дружит с кряквами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего крякв на водоемах северо-востока Москвы, в парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу. Интересно, что селезней в городе осталось больше самок: 57% и 43% соответственно. Но для популяции это сейчас не критично: «свадьбы» водоплавающих начинаются по весне, а вместе с оттепелью с юга в город вернуться и другие особи.

На ветке дремлет ушастая сова, отдыхает после ночной охоты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть среди пернатых довольно редкие особи из Красной книги Москвы и России. Например, в парке «Останкино» переписчики заприметили мандаринок. Красочные птички имеют негласный титул самой красивой утки на планете. В мире всего 25 тысяч особей и большинство живут в бассейне реки Амур. Но и в Москву они иногда залетают, за что орнитологи «обзывают» их интродуцентами, т.е. видом, который не характерен для этой территории. Мандаринок назвали в честь китайских вельмож мандаринов, которые носили яркие одежды, чтобы выделяться в обществе.

Кряква-альбинос. Фото: Мосприрода

Будете гулять в лесопарке «Измайлово» или «Царицыно», ищите на прудах чирка-свистунка. Если мандаринка самая красивая в мире, то эта самая маленькая. Название получили по характерным звукам самцов, которые во время ухаживания за самкой свистят, пригнув голову к воде. Самки чирков окрашены скромно, среди крякв выделяются только миниатюрными размерами. Зато самец очень нарядный: каштановая голова с зелеными полосками, розоватая грудь в горох и желтое предхвостье.

Сейчас в России идет перепись водоплавающих птиц «Серая шейка-2022». Московские цифры зимующих крякв дополнят общую статистку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В долине Яузы (от МКАД до Ботанического сада) можно встретить крякву альбиноса. У бердвотчеров (увлеченные фотосъемкой птиц люди) она настоящая звезда. Биологически это самая рядовая кряква, но из-за какой-то аномалии ее оперение получило светлый окрас.

НА ЗАМЕТКУ

Кормить или не кормить уток зимой?

Орнитологи говорят, что можно подкормить, если температура опустилась ниже -10 градусов. Подойдут злаки, нежирный творог, вареная перловка, зеленые овощи, подрезанные на кусочки (огурцы, капуста), размоченный белый хлеб, а лучше комбикорм для домашних птиц.

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