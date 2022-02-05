Спецслужбы не нашли взрывных устройств на территории терминала Шереметьево

5 февраля неизвестный сообщил в экстренные службы международного аэропорта Шереметьево, что терминал B заминирован. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 5 февраля неизвестный сообщил в экстренные службы международного аэропорта Шереметьево, что терминал B заминирован. Аноним также утверждал, что взрывные устройства спрятаны в четырех самолетах на стоянке перрона. Силовики и служба безопасности воздушной гавани обследовали территорию, но ничего подозрительного не обнаружили.

— Кинологические расчеты вместе с транспортной полицией обошли терминал, однако, никаких взрывных устройств не обнаружено. Информация признана ложной. Эвакуация не проводилась, все рейсы вылетели по расписанию, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево не ответили на запрос «Комсомольской правды».

Далее информацию о минировании будут проверять следователи. Если появится зацепки, как выйти на злоумышленников, возбудят уголовное дело. За ложное сообщение об акте терроризма грозит до восьми лет колонии — тяжесть наказания определяется умыслом лже-террориста: хулиганство или желание дестабилизировать работу объекта.

С начала 2022 года в России вновь отмечается волна ложных сообщений о взрывных устройствах. В Москве каждую неделю эвакуируют торговые комплексы, суды и школы. Устанавливать «шутников» силовикам непросто. Авторы сообщений используют подложные электронные адреса и IP-телефонию, чтобы звонок было проблематично отследить. Иногда действуют из-за рубежа.