Центробанк заявил, что таксисты в семь раз чаще попадают в аварии: так ли это на самом деле

Департамент страхового рынка Центробанка опубликовал аналитику по заключенным договорам ОСАГО с января 2018-го по март 2021 года. Банк России курирует в нашей стране сферу страхования, поэтому оперирует цифрами в том числе по «автогражданке». В отчете ЦБ несколько интересных цифр. Например, чаще всего, предсказуемо, полиса покупают водители легковых авто — ежегодно около 34,5 млн. Типичный водитель — за рулем больше десяти лет, а его возраст 35+. Таких в России 53,6%.

В исследовании Центробанк затрагивают и вопросы аварийности. Статистика говорит о том, что молодые водители попадают в аварии чаще, чем взрослых. Участники аварии моложе 25 лет встречаются в два раза чаще, чем в среднем по рынку. Это, в целом, схоже с личными ощущениями любого опытного водителя-обывателя.

Однако один из тезисов аналитики вызывал нарекания экспертного сообщества. Банк России утверждает, что аварийность по легковым такси значительно выше, чем по обычным легковым машинам физлиц. Таксисты попадают в аварии в 7,6 раза чаще, чем простые водители «легковушек».

В подтверждение своего довода приводят цифру относительной частоты убытков. Для такси, по данным ЦБ, она составляет 720%, а для рядовых водителей легковых авто — 95%. Показатель говорит о том, насколько чаще других та или иная категория обращается в страховые за выплатами сравнительно с остальными участниками движения.

Но применять такой подход в аналитике сферы частных перевозок, по мнению экспертов, некорректно. Разбираемся, почему страшный показатель в 720% не более чем цифра, а не реальный срез ситуации.

Гипотеза о том, что в такси работают непрофессионалы, оказалась ложной

Три года назад аналитический центр при Правительстве РФ проводил свое исследование аварийности. Выводы комиссии: такси в три раза безопаснее личного авто, а шанс попасть в ДТП на такси ниже, чем при поездке на своей машине.

— Для системной оценки аварийности такси в международной практике принято оперировать не только абсолютными значениями ДТП, но и показателями, учитывающими общее количество транспортных средств и интенсивность их использования, — объясняла замруководителя Аналитического центра Светлана Ганеева.

В центре рассказывали, что за последние годы в России значимо вырос парк такси. Это справедливо и для 2021-2022 годов. На момент исследования в стране были заняты в таксомоторной сфере до 700 тысяч человек.

— Пробег такси в несколько раз больше, чем у личного транспорта, — справедливо отмечала Светлана Ганеева.

Аналитический центр при Правительстве РФ давал такие цифры: в пересчете на 1 км поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле. При пересчете на пробег, смертельные ДТП с участием такси происходят в 4,7 раза реже, чем с личным авто. Сокращается и число погибших в авариях с частными перевозчиками: их в два раза меньше, чем в рядовых авариях.

Когда центр брался за исследование, то хотел проверить гипотезу: в такси работают непрофессионалы, а значит и аварий они допускают больше. Но страховые компании ответили, что процент виновности таксиста в ДТП не выше, чем у среднестатистического водителя. При этом годовой пробег такси в среднем по России в пять раз превышает пробег частного авто. Поэтому гипотеза не подтвердилась.

В отчет включили и цифры из других развитых стран. В США, Великобритании и Австралии такси также не показывают аномальной аварийности, а наоборот являются более безопасным транспортом.

Пробег такси в разы выше, чем у обычного транспорта

В 2020-м экспертный центр «Движение без опасности» выпустил свое исследование аварий на российских дорогах. Оказалось, что таксисты год от года все реже становятся участниками ДТП — снижение за 2018 и 2019 годы почти на треть. Количество тяжелых аварий, которые по оценкам страховых компаний требовали выплат свыше 100 тысяч рублей, в среднем снизилось на четверть год к году. Анализировали данные до начала пандемии, так как в 2020-м из-за ковида трафик на дорогах значительно упал.

Эксперты «Движения без опасности» пришли к выводу, что современные агрегаторы в России стали влиять не только на качество поездок, но и их безопасность. Например, внедрением мониторинга усталости водителя, блокировкой аккаунта при многочасовой работе и контролем скорости и возможными санкциями за превышение.

В исследовании также апеллировали к международной практике, в которой об аварийности такси судят не только по абсолютным значениям ДТП, но и общему количеству транспортных средств, а также интенсивность их использования. Иными словами, когда анализируют данные об аварийности в такси, принимают во внимание, что его пробег в несколько раз больше, чем у личного транспорта. В аналитике Центробанка этого сделано не было. Число аварий такси посчитали безотносительно интенсивности и количества поездок, которые они совершают.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Аварий стало меньше и считать нужно по-другому»

— В целом, в России наблюдается снижение аварийности среди водителей такси. Согласно официальной статистике ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года в России произошло 3258 ДТП с участием легковых такси. За аналогичный период 2021 года количество таких происшествий стало меньше — 3 161 ДТП. Тем не менее, данные о снижении или повышении количества аварий с участием такси необходимо приводить в пересчете на миллион километров пути. Так как во внимание должен приниматься тот факт, что пробег такси в несколько раз больше, чем у личного транспорта, — отметил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.