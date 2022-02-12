Липовая аллея и "памятник добрососедству": как благоустроят Ленинский проспект в Москве

В столице появится еще одна липовая аллея – ее хотят создать на площади перед универмагом «Москва»

Ленинский проспект продолжают благоустраивать, на очереди участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Запланировано создание удобных дорожек, модных скамеек, дополнительное озеленение и установка необычных инсталляций. Подробнее о проекте рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

- Отличительной особенностью проекта станет дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей, - рассказал Петр Бирюков.

Фото: Департамент ЖКХ Москвы

Новый сквер создадут возле дома №14 на улице Орджоникидзе. Модернизируют два сквера - возле городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, который фактически является входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, а также сквер на улице Академика Петровского.

Пешеходную аллею с красивым рисунком мощения дорожек сделают при входе в Нескучный сад через исторические ворота. Там высадят новые деревья и кустарники, поставят лавочки.

Фото: Департамент ЖКХ Москвы

Энергосберегающие фонари и скамейки с зарядками появятся в сквере Московских Энергетиков на улице Вавилова. Здесь также, по мнению специалистов, нужно добавить зелени – высадят новые деревья и кустарники.

Пространства для отдыха и игры в шахматы появятся на улице Академика Зелинского. Установят детские качели и построят мини-амфитеатр.

Фото: Департамент ЖКХ Москвы

После благоустройства на площади Академика Тамма установят «памятник добрососедства» — инсталляция из металлического стола с лавочками и стульями вокруг него. Освещать территорию будут подвесные шары.

В столице появится еще одна липовая аллея – ее хотят создать на площади перед универмагом «Москва». Саму площадь расширят, увеличат парковку и добавят фонарей.

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