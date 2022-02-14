Московские центральные диаметры в 2022 году: Для пассажиров откроют десять новых вокзалов

Транспортно-пересадочный узел на месте реконструированной станции «Окружная» объединит МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро

После запуска сразу десяти станций метро на Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице готовятся открыть 10 мини-вокзалов на Московских центральных диаметрах (МЦД). Некоторые из них построят с нуля, а другие - реконструируют.

«2022-й год станет еще одним годом интенсивного развития наземного метро, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - Идет активное строительство дополнительных путей для будущих диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Продолжается строительство новых и реконструкция действующих станций, 10 из которых мы планируем открыть в этом году».

Рассказываем, на каких участках диаметров поездки горожан станут удобнее и быстрее.

МЦД-1 «Белорусско-Савёловский»

«Окружная»

Транспортно-пересадочный узел на месте реконструированной станции объединит МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро.

Что сделают:

- откроют северный вестибюль станции МЦД-1 с пешеходным переходом между МЦК и МЦД по крытой надземной пешеходной галерее. «Жители смогут выйти по переходу в сторону Нововладыкинского проезда, - уточнил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - На сегодня вестибюль готов почти на 50 процентов. Специалисты продолжают возводить монолитные конструкции»;

- построят второй вестибюль станции метро «Окружная» с пересадками между МЦК, МЦД и метро в едином контуре без выхода на улицу;

- проведут благоустройство на соседнем участке площадью 49 гектаров от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна. Здесь появятся велопарковки, стоянки такси, автобусные остановки, до которых можно будет дойти под навесами.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 24 тыс.;

- в 2030 г. - 35,1 тыс.

Картинки Окружная - https://stroi.mos.ru/gallery/3984

«Тимирязевская»

После реконструкции вокзал войдет в крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) вместе с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии метро и маршрутами наземки.

Что сделают:

- построят две новые платформы длиной 264 метра с навесами на всю длину;

- откроют современный подземный пассажирский терминал, совмещенный с вестибюлем метро;

- в терминале разместят эскалаторы, лифты, кассы, туалетные комнаты;

- через железнодорожные пути перекинут новый пешеходный тоннель;

- рядом с будущим ТПУ реконструируют и продлят действующий пешеходный переход через МЦД. «Маршрут пройдет через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути и выйдет к домам 35г–37г на улице Яблочкова, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас длина перехода - 40 метров, ширина - четыре метра. После реконструкции длина увеличится до 55 метров, ширина останется прежней. Сооружение оборудуют лифтом, лестничными сходами и накладными пандусами. Это один из трех внеуличных пешеходных переходов, которые будут построены через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1».

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 23,6 тыс.;

- в 2030 г. – 30,8 тыс.

МЦД-2 «Курско-Рижский»

«Печатники»

Ещё один крупный ТПУ свяжет МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземку. Поездки на общественном транспорте станут удобнее для 360 тысяч жителей юго-востока Москвы.

Что сделают:

- построят две островные платформы с навесами;

- откроют надземный пассажирский терминал (конкорс) с двумя вестибюлями, турникетами, залами ожидания и кассами. По этому переходу можно будет перебраться через Юго-Восточную хорду, выйти к улицам Полбина, Шоссейная, Люблинская и сделать пересадку на метро «Печатники»;

- проложат новый пешеходный тоннель, связывающий станцию с Люблинской улицей. Маршруты жителей между районами Печатники и Текстильщики станут безопаснее и быстрее.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 8,4 тыс.;

- в 2030 г. – 11 тыс.

Схема ТПУ Печатники (картинка со стрелками и подписями, что и где будет) - https://stroi.mos.ru/photo_lines/stantsiia-piechatniki-mtsd-2-staniet-chast-iu-odnogho-iz-krupnieishikh-tpu

«Марьина Роща»

В транспортном узле откроется пересадка между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией, а в перспективе – БКЛ и МЦД-4.

Что сделают:

- построят островную платформу с навесами и наземный пассажирский вестибюль с выходами на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи. Пешеходы смогут безопасно переходить через пути Рижского направления МЖД;

- разместят вторую пассажирскую платформу через несколько лет во время создания МЦД-4 на этой станции;

- благоустроят участок площадью более 37 гектаров вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи. Соседние улицы, в том числе улицу Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи, реконструируют. С Шереметьевской улицы в сторону области построят односторонний съезд длиной 200 метров. Здесь появятся дополнительные тротуары, автобусные остановки, стоянки такси, а также парковки для велосипедов и машин.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 11,5 тыс.;

- в 2030 г. – 14,9 тыс.

МЦД-4 (Киевское направление МЖД)

«Минская»

В этом ТПУ объединят новый вокзал будущего диаметра, Солнцевскую линию метро и наземку. После запуска D4 у жителей Новой Москвы и Московской области появится еще одна удобная и бесплатная пересадка на метро.

Что сделают:

- построят две островные платформы длиной 270 метров с энергоэффективными светодиодными светильниками, эскалаторами и лифтом, а также наземный вестибюль и навес «сухие ноги», ведущий к метро;

- под балочным пролетным строением нового путепровода разместится павильон, в который пассажиры будут спускаться для выхода в город и пересадки на одноименную станцию подземки. Отсюда можно пройти, например, к Минской улице, проспекту Генерала Дорохова, парку Победы и природному заказнику «Долина реки Сетунь».

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 17,3 тыс.;

- в 2030 г. – 21,7 тыс.

«Очаково»

Вместо устаревшей остановки пригородных электричек после реконструкции появится современный вокзал.

Что сделают:

- построят надземный пассажирский вестибюль и две островные платформы с навесами;

- откроют надземный пешеходный переход с 8 лифтами и 4 эскалаторами с выходами в сторону улицы Наташи Ковшовой и Очаковского парка, а также к проезду Стройкомбината.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 8,5 тыс.;

- в 2030 г. - 11,7 тыс.

«Мещерская»

Что сделают:

- во время реконструкции построят две островные платформы с навесами на всю длину;

- действующий тоннель удлинят и переделают в современный пассажирский терминал с кассами, турникетами, эскалаторами и лифтами;

- откроют новый безопасный переход через железнодорожные пути с выходами к поселку Мещерский, улице Матросова в Востряково, новому жилому комплексу «Мещерский Лес» и станции метро «Говорово»;

- проложат и отремонтируют четыре километра дорог, обустроят станции велопроката, велодорожки и парковки;

- от станции до автобусных остановок протянут навесы для защиты пешеходов от снега и дождя.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 2,9 тыс.;

- в 2030 г. – 4,2 тыс.

«Переделкино»

Что сделают:

- построят две островные платформы с навесами;

- откроют подземный вестибюль с выходами на Лукинскую улицу, 7-ю улицу Лазенки, к Мещерскому парку и городку писателей в Переделкино;

- во время благоустройства для подъезда к платформе с северной стороны проложат дорогу длиной 500 метров со стоянками такси и разворотным кольцом для автобусов;

- около выходов со станции появятся дополнительные наземные пешеходные переходы, светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 9,1 тыс.;

- в 2030 г. - 12 тыс.

«Лесной городок»

Что сделают:

- на реконструированной станции появятся две новые платформы с навесом, защищающим от дождя и снега;

- вместо пешеходного настила проложат подземный переход длиной 51 метр с вестибюлем, кассами, лифтами и эскалаторами. Здесь откроют четыре выхода: два - на пассажирские платформы и два – на Железнодорожную улицу. Удобнее станет жителям дачного поселка Лесной городок и деревни Осоргино Московской области.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 5,4 тыс.;

- в 2030 г. – 7,7 тыс.

«Толстопальцево»

Что сделают:

- реконструируют платформу и накроют ее навесами для защиты пассажиров в непогоду;

- построят вестибюль с турникетами, электронными табло и обновлённой навигацией;

- проложат подземный переход.

Сколько пассажиров сможет принять (в сутки):

- в 2025 г. - 3 тыс.;

- в 2030 г. – 4,4 тыс.

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