Семейную пару из Москвы, которая «забывала кормить» детей-грудничков, обвинили в покушении на убийство

Оба грудничка находились в истощенном состоянии - их сейчас спасают врачи

Перовский суд Москвы арестовал супружескую пару, из квартиры которой накануне в больницу увезли двоих 8-месячных детей. Оба грудничка находились в истощенном состоянии - их сейчас спасают врачи.

- Судя по состоянию детей, родители могли их не кормить по несколько дней, не показывали врачам, хотя для этого были явные показания, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Сами мужчина и женщина на допросах признались, что иногда действительно «забывали» кормить детей. Оба супруга страдают алкогольной зависимостью. Даже в момент обнаружения истощенных детей их мама и папа были сильно пьяны.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, супруги Татьяна Боровая и Михаил Ляхович - многодетные. На текущий момент у них 10 (десять) детей. Однако родительских прав на восемь старших дочек и сыновей москвичи были лишены еще в 2020 году.

- Теперь их действия квалифицированы статье «покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц». Им предъявлено соответствующее обвинение, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Каждому из супругов грозит до 15 лет колонии.

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