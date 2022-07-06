Электрические речные трамвайчики в Москве начнут курсировать только в конце 2022 года

Фото: i.transport.mos.ru

В Москве вновь отложили запуск регулярного общественного речного транспорта. В столице планировалось пустить корабли с электродвигателями еще весной. Затем поставили новые сроки — лето. Сейчас в Департаменте транспорта говорят, что инновационные речные трамвайчики «запустят до конца года».

Заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев рассказал, что тестовый запуск будет на маршруте «Фили – Киевский вокзал». Есть и второй маршрут — из Печатников до Автозаводского моста, но по нему конкретики нет. Очевидно, он заработает уже в 2023 году. Чиновник объяснил, что подрядчик — компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — вынужден в сжатые сроки менять часть компонентов, оптимизировать логистические цепочки и производственные процессы на территории России.

"Вызвано это, в первую очередь, почти полным переходом от иностранных запчастей на российские компоненты и узлы в условиях санкционных воздействий. Даже такой важнейший элемент в электрическом судне, как мотор, будет полностью отечественного производства", – отметил Митяев.

Первый кораблик уже протестировали на Москва-реке. Испытания проходили а том числе в зимнее время. Сейчас тестируют причалы. Их проектировали так, чтобы швартовка проходила максимально быстро.

Полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2023 году, в его состав войдет 21 речной трамвай, 23 плавучих причала, два пункта базирования, шесть береговых зарядных станций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять вопросов о новых речных трамвайчиках, которые в этом году станут частью столичного транспорта

Речные трамвайчики будут отображаться на «Яндекс Картах» и в приложении «Московский транспорт» — если вы захотите построить виртуальный маршрут. Причалы оборудуют табло, которые покажут прогноз прибытия, как сейчас сделано на автобусных остановках. Такого в России еще никто не делал (подробности)