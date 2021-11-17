Девять электрических трамвайчиков выпустят на Москва-реку летом 2022 года

Столичные власти объявили о запуске девяти электрических трамвайчиков уже летом 2022 года. Изображение: Дептранс Москвы

Транспортная инфраструктура в Москве продолжает развиваться. Речные перевозки в ближайшее время станут не только развлечением, но и одним из видов городской транспортной системы. Столичные власти объявили о запуске девяти электрических трамвайчиков уже летом 2022 года. Осталось найти подрядчика, который выполнит строгие требования Правительства Москвы.

- Мы объявляем конкурс на определение подрядчика, который будет выполнять строгие требования Правительства Москвы и организует работу нового вида городских перевозок — регулярных речных перевозок в течение 15 лет, - сообщил Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Круглогодичный водный транспорт

В требованиях властей Москвы к созданию водного транспорта значится круглосуточное обслуживание судов, высокая техническая готовность, создание комфортной и современной причальной инфраструктуры с электрозарядками. В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что суда должны быть исключительно электрическими и произведены в России.

Исходя из требований, Москва планирует запустить первый в мире электрический водный транспорт, который будет функционировать круглый год. Изначально на реку выйдут первые девять судов – это состоится летом 2022 года. Еще за два года будет полностью укомплектован флот – это будет 21 судно. Для обслуживания судов и комфортной посадки пассажиров потребуется построить новые причалы, создать пункты для подзарядки электрических судов.

- Будут построены 23 причала нового типа, шесть зарядок и два пункта базирования флота, - рассказал Максим Ликсутов.

Проект причала нового московского речного трамвайчика. Изображение: Дептранс Москвы

Оплатить «лицом» или «Тройкой»

Новый вид транспорта Москве нужен, чтобы пассажиры могли экономить время в пути. Первые маршруты уже придумали: «Фили - Киевский вокзал» и «Печатники - Автозаводский мост».

- Мы запустим два речных маршрута и вернем в столицу водный вид транспорта. Уже следующим летом девять новых судов будут обслуживать два маршрута. Один – на западе Москвы от Киевского вокзала до парка Фили, второй – на юге от ЗИЛа до Печатников, - рассказал Алексей Митяев, заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы.

На новых двух маршрутах сформируют 23 причала, куда будут приходить современные речные судна. Оплатить проезд можно будет «Тройкой», банковской картой или биометрией («по лицу»).

- Новые речные трамваи будут до 22 метров в длину, вмещать до 50 пассажиров. В салоне будут комфортабельные кресла и столики, рядом с ними зарядки для мобильных устройств, - рассказал Алексей Митяев.

Первые девять судов москвичи и гости столицы увидят в действии уже летом 2022 г. Изображение: Дептранс Москвы

Пассажиры смогут добраться до причалов на личных или арендованных самокатах и велосипедах, а также взять их на борт речных трамвайчиков. Пользоваться речным видом транспортом, по оценкам Департамента транспорта Москвы, будут до 1,5 миллиона человек в год.

Контракт с подрядчиком планируют заключить на 15 лет, в условиях будет прописана закупка судов, зарядных станций, обустройство причалов, осуществление сервисных работ – то есть обеспечивать полный цикл работу водного вида транспорта.

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