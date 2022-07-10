Один человек погиб, еще 10 доставлены в больницу: Сергей Собянин сообщил о последствиях урагана в Москве

Ураган обрушился на Москву вечером в воскресенье, 10 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил текущие данные по пострадавшим от урагана, который обрушился на российскую столицу вечером в воскресенье, 10 июля.

«Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/сек. В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», - сообщил мэр в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что в результате падения дерева на Украинском бульваре погиб мужчина лет сорока. Другие пострадавшие также были доставлены в больницы после падения деревьев, которые не выдерживали порывов ветра.

Ранее сайт kp.ru опубликовал подборку видео из разных частей города - москвичи сняли последствия стихии: поваленные деревья, обрушенные фасады и сорванные фрагменты крыш.

По словам градоначальника, все городские профильные службы сейчас занимаются устранением последствий урагана. Однако ветер и дождь в разных районах Москвы все еще продолжаются.

Ожидается, что наиболее опасные погодные условия продержатся до 21:00. Департамент транспорта Москвы попросил автомобилистов взять паузу на несколько часов:

«Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок».

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