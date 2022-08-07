Подземный коллектор, в котором работали 12 рабочих, затопило ливнем. Погибли три человека

12 рабочих провалились в подземный коллектор во время ливня. Фото: Кадр видео

Бригада из 12 рабочих чистили коллектор на улице Краснодарская. В это время в районе Люблино начался ливень и потоки воды хлынули в подземный лабиринт. В том числе, в тот тоннель, в котором трудились рабочие.

Уровень воды начал быстро подниматься. Четыре человека сумели выбраться наверх самостоятельно. Ещё пятеро были спасены сотрудниками МЧС (этот факт «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ведомства).

Однако судьба ещё трех мужчин (1999, 2001 и 2002 г.р.) остаётся неизвестной.

По некоторым данным, их даже могло вынести в Москву-реку. По крайней мере, одного из рабочих вытащили через другой уличный люк (спускался под землю он в одном месте, а поднимался - после того, как его унесло течением - в другом).

Сайту KP.RU также сообщили, что расследование этого ЧП контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

- Очень похоже на то, что были нарушены правила безопасности, — сообщил «КП» градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин. - Потому что чистить коллектор во время проливного дождя - это также, как ремонтировать тоннель метро днём в час пик. Если говорить об инженерных подземных системах в целом, то их уже пора модернизировать. Потому как они устарели, а город при этом неизменно растет (как и его население).

В 19.30 Прокуратура Москвы сообщила, что в районе ул. Марьинский Парк обнаружено тело одного из рабочих.

Кстати, сегодня, 7 августа, двое человек провалились в такой же колодец на Рязанском проспекте. Их оперативно извлекли на поверхность и оказали медицинскую помощь.