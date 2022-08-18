Элвис Пресли в кабриолете и Владимир Путин в рабочем кабинете: чем интересна диорама «Царь Макет» возле ВДНХ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скучное слово «музей» не подходит для этого места. Фотографии тоже не могут отразить подлинный мир макета. Тепловозы и пароходы, автомобили и птицы двигаются, меняется освещение и погода. Один город сменяет другой. Шаг за шагом и незаметно пролетает целый час, а ты уже совершил большое путешествие по России. Увидел 25 городов и сел, 250 достопримечательностей. Это музей-диорама «Царь Макет» возле ВДНХ.

- У нас есть постоянный посетитель Дима. Мальчику лет 12. Он приходил вместе с бабушкой уже шесть раз. И гуляют совсем не по часу, - рассказывают в музее.

Вагончик тронется…

«Царь Макет» открылся полтора года назад. Миниатюрная, но вполне реалистичная жизнь вызывает много эмоций не только у детей, но и у взрослых. Города в миниатюре наполнены не только железными дорогами, домами и храмами, но и мини-человечками, которые едут на работу, купаются в море, готовят яичницу на своей кухне. Стоит только присмотреться и города будто оживают.

- «Царь-макет» - это попытка экранизации романа о любви к России. На макете-диораме представлены наиболее узнаваемые и знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны, - рассказывают в музее.

- А есть подобные проекты в Москве?

- Нас часто путают с «Макетом Москвы» непосредственно на ВДНХ. Но это разные проекты. Там только Москва, а «Царь Макет» - это возможность увидеть города России. Все они в масштабе 1:87.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начинается путешествие с города Псков. Гости попадают на железнодорожный вокзал. Отправляются поезда, на одном из таких едут прямо на крыше мультяшные Крокодил Гена и Чебурашка. Они проезжают Церковь Преполовения Пятидесятницы и Часовню Воскресения Господня.

- Эту часовню еще называют царской. Ее возвели в 2003 году к 1100-летию Пскова и в память об отречении от престола последнего русского императора Николая II. Это было где-то в этих местах, где ныне современная привокзальная площадь, - рассказывает экскурсовод Станислав Костицын.

Перед переездом в Санкт-Петербург можно увидеть деревню Глухари. Гудят тракторы, коровы едят траву, дачники поливают укроп. Но это не Смоленская область. Название выдумали, а образ деревни собирательный.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как сделаны эти маленькие человечки?

- Практически ювелирная работа. Все они из пластика. На создание каждого персонажа уходит около часа, если образ более сложный или узнаваемый, как в случаях с мультяшными или киношными героями, тогда около двух-трех часов, - говорит экскурсовод.

Попадаем в вечерний Санкт-Петербург. Вокзал. Один за другим прибывают «Сапсаны». Началась гроза. Как оказалось, кто-то из посетителей нажал кнопку и день превратился в ночь, солнце сменился ливнем. Но в «Эрмитаже» посетители продолжают восхищаться картинами, а туристы собираются возле разводных мостов.

- Это Санкт-Петербург 2020 года?

- Да. Но ниже можно увидеть ретроспективу – петровскую эпоху. Это кораблестроение. Там есть и сам Петр I, который смотрит в сторону Европы, - рассказывает экскурсовод Станислав Костицын.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростов - на футбол, в Ялту – на море

Все дорогие ведут… в Москву. Миниатюрная Красная площадь, Чистопрудный бульвар, шоколадная фабрика, на которой одновременно выпекают печенье, вафли и заворачивают конфеты. Всем, кто досмотрит весь технологический процесс, достанется мини-плитка шоколада. На ВДНХ работают фонтаны, а Останкинская башня лишь наполовину вместилась в макет. Ночные огни меняют подсветку «Москва-Сити», мимо проезжает на кабриолете Элвис Пресли, а в Сенатском дворце зажегся свет в кабинете Владимира Путина.

- Мама, это же мост, который мы проезжаем, когда едем на дачу, - говорит юный посетитель.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, это Живописный мост. За ним Строгино, где можно увидеть тот самый «дуб зеленый, златая цепь на дубе том…». И сам Пушкин сидит под тем дубом. При внимательном изучении России, можно встретить и Бориса Ельцина, и Волка из «Ну, погоди», и Шурика из «Операции Ы». Мы решили добавить интерес к изучению мелких деталей, - уточнил экскурсовод.

Самое время отправиться на трибуны для просмотра футбольного матча. Посмотрим на «Ростов Арене». Играет местная команда и московский «Спартак». Экскурсовод сказал, что счет будет 3:0, а в чью пользу – сходите в музей и сами узнаете.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поедем в Тулу, а там не традиционные пряники и самовар, а Косогорский металлургический завод. А вот зерновой элеватор в Краснодарском крае, зреет кукуруза – на поле 45 тысяч штук. Маршрут идет к морю – Туапсе, набережная Сочи и заснеженные Роза Хутор. Нажимаю кнопку и заработала канатная дорога.

А может махнуть в Крым? Вдалеке виднеется главная ялтинская достопримечательность - «Ласточкино гнездо». С помощью Крымского моста можно быстро попасть на остров, где попасть в Ливадийский дворец и увидеть на скамейке Сталина, Рузвельта, Черчилля, которые приехали на Ялтинскую конференцию 1945 года. Прогуляться по набережной, заглянуть в Севастополь и древний Херсонес.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Добравшись к Астрахани, многие уже хотят небольшую паузу, но при этом продолжить путешествие. Ведь впереди Волгоград с легендарным монументом «Родина-мать», вершины Эльбруса и горный Дагестан, соборы Казани, - рассказал экскурсовод.

В это время в одном из зданий Нижнего Новгорода вспыхнул пожар. Ненастоящий, конечно. Но имитация очень реалистичная. Дети с большим интересом наблюдают, как выехали пожарные расчеты, и вот уже на здание льется вода. Ура, спасли.

Прогулки по Костроме, Суздалю и Владимиру позволят открыть много новых необычных мест. В частности, под Владимиром нашлась деревня Простоквашино – там Кот Матроскин учит есть правильно бутерброды. Завершить путешествие предлагают в Калининграде, где по рельсам курсирует трамвай, крутятся ветренные мельницы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это не вся Россия. Только европейская часть. На ее создание ушло пять лет. Работало около 1000 человек. Но у нас в планах создать и азиатскую часть – от Уральских гор до Дальнего Востока. Не знаем, сколько понадобится времени, но очень хочется сделать, так как там немало уникальных мест – Екатеринбург, Владивосток, Байкал, Курилы, - рассказал Вадим Авилов, руководитель музея-диорамы «Царь Макет».

Только цифры (количество объектов, использованных для «Царь Макета»):

- 25 городов и сел,

- 7000 архитектурных строений,

- 1,5 км железнодорожных дорог,

- 50 локомотивов,

- 1 км автомобильных дорог,

- 2000 машин,

- 100 тысяч людей.

Где: улица Константинова, 11а. От станции метро «ВДНХ» на автобусе №378 до остановки «Кибальчича».

Когда: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Стоимость: взрослый билет – 600 рублей, детский – 450 рублей, групповые экскурсии (до 10 человек) – 3000 рублей.

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