Москвичка 12 лет искала сына, которого увез его отец: «Я была уверена, что он боится и нос показать в Москву»

Пашу Канафина снова похитили и удерживают в неизвестном месте Фото: Личный архив

История двух братьев-близнецов, разлученных в двухлетнем возрасте, никого не оставила равнодушными. Ранее, в соответствии с законом, мы не публиковали их настоящие имена, но сейчас ситуация слишком серьезна, и мама мальчиков разрешила KP.RU разместить фото и имена ее детей. Ведь одного из них похитили. Снова.

Паша и Миша родились в Москве в 2007 году, у Миши диагностировано ДЦП, Паша был здоров. По словам мамы мальчиков, Любови Канафиной, их отец не хотел возиться со своим больным сыном и воспитывать хотел лишь здорового. В феврале 2010 года он вышел с Пашей погулять и… исчез на долгих 12 лет. Жене сообщил, что увез сына в Чехию.

12 долгих лет Любовь Канафина искала своего второго ребенка. Добилась развода, возбуждения дела о похищении ребенка, снималась в передачах, вела блог, посвященный Паше, в котором рассказывала, как с братиком Мишей они любят его и ждут.

В этом году братьям исполнилось 14 лет. И Пашу привезли в Москву получать паспорт – тут-то его и забрали в полицию, после чего, опросив, вернули матери. И оказалось, что все это время мальчик жил в Минске, учился дома, чтобы его сложнее было найти, слушал, какая мама плохая. И все это время бывшая свекровь Любови Канафиной знала, где находится ребенок.

Отец хотел воспитывать только Пашу и увез его. Фото: Личный архив

Любови и Паше пришлось нелегко: знакомились и выстраивали отношения они под присмотром психологов. Потом Паша согласился познакомиться с Мишей, переехал из соццентра, где жил первое время, к маме в Свиблово, а 1 сентября пошел в школу.

- Его взяли в ту же школу, что и брата, но не в 9, а в 8 класс, потому что отец не считал нужным учить его некоторым предметам. Например, он понятия не имел, что такое падежи в русском языке, - рассказала корреспонденту kp.ru Любовь Канафина. – Учиться в школе ему понравилось, даже на переменах он делал уроки, а домой приходил счастливый.

Увы, в школу Паша проходил всего три дня. 5 сентября у него было семь уроков. Домой он должен был прийти не позже четырех часов вечера.

- В 16.10 я начала ему звонить. Трубку не брал. В 16.20 на звонок ответила незнакомая женщина. Сказала, что школьный рюкзак с телефоном лежал на помойке, - говорит Любовь Канафина. – Я сразу позвонила в полицию, они отсмотрели записи с видеокамер и пришли к выводу, что Пашу увела свекровь. А потом его увезли куда-то на машине.

Миша и Паша наконец встретились, но вскоре Паша пропал. Фото: Личный архив

Любовь признает: отношения с мамой бывшего мужа Валентиной Сергеевной наладить даже не пыталась – слишком сильна была обида. Но когда та пришла 1 сентября поздравить внука, не мешала их общению: ведь той 78 лет, она переболела ковидом, была слаба и очевидно не могла сделать внуку ничего плохого.

- Конечно, она все отрицает. Но я знаю: она отдала Пашу его отцу. Я не верила, что такое возможно. Я думала, он боится и нос показать в Москву. Как оказалось, зря, - корит себя женщина.

Связаться с Валентиной Сергеевной корреспондентам KP.RU до сих пор не удалось. В столичном МВД нам сообщили, что материалы о пропавшем ребенке переданы в Следственный комитет. Паша Канафин объявлен в розыск. Снова.

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