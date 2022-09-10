Эксперты разобрали версии убийства женщины из-за собаки без поводка в Новой Москве

Напомним, убийство произошло вечером 5 сентября, когда женщина с гражданским супругом выгуливали свою немецкую овчарку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сайт KP.RU уже сообщал: cпор из-за овчарки, которую спустили с поводка, предположительно стал причиной гибели 49-летней Татьяны Першуткиной в Новой Москве. Это одна из основных версий, которые сейчас разрабатывает следствие.

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Напомним, убийство произошло вечером 5 сентября, когда женщина с гражданским супругом Юрием Новиковым выгуливали свою немецкую овчарку. Дело было на окраине поселка Вороновское, вдали от жилых домов и уличных видеокамер.

Все, что известно - со слов Юрия. Якобы к паре вдруг подошел некий мужчина. (Его лица Новиков не разглядел). Он начал ругаться, что собака свободно бегает без поводка и намордника. Начался спор. Татьяна заявила, что место тут безлюдное и навредить овчарка может разве что лягушкам. Собака от криков «занервничала», Юрий поймал ее и решил отвести домой. И в этот момент раздался выстрел…

Звучит странно, но Юрий не спустил пса с поводка. Он дошел до участка, запер его и лишь потом вернулся к месту, где оставил жену. Татьяна лежала на земле. Пулевое ранение в голову. Мертва. Незнакомца уже не было. Юрий считает, что тот убежал в сторону леса.

По факту убийства в столичном Следственном комитете возбудили уголовное дело. Новиков сразу оказался среди подозреваемых.

Например, в соцсетях многие уверены, что Новиков озвучил версию, которая выгодна ему: «Мне кажется, он выдумал того третьего человека. Может, жену сам убил?»

Тут надо пояснить. По словам друзей, мужчина в свое время прошел горячие точки, ветеран одного из силовых ведомств, в последнее время работал в ЧОП. То есть, человек не робкого десятка. Но услышав выстрел со стороны только что случившейся ссоры он почему-то не бежит спасать любимую женщину, а возвращается домой, оставляет пса и только потом…

Юрия опрашивали долго, пытаясь прояснить все детали. Привозили на место преступления и попросили показать, как было дело, кто и где находился. Он еще раз повторил свой рассказ. Показал все в лицах. Дома у Новикова нашли травматический пистолет. Но экспертиза установила, что Татьяну убили не из него.

Через два дня мужчину отпустили, не став предъявлять обвинения.

Юрий Новиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ЕГО ПОВЕДЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ МАССУ ВОПРОСОВ»

- История эта очень странная. Сколько таких собак без намордников и поводков выгуливают по Москве? А по области? Но никто же не расстреливает их владельцев, - рассуждает бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов. - Вот вам версия №1: где-то по Подмосковью ходит сумасшедший маньяк, который приобрел где-то пистолет и теперь вечерами может расстреливать прохожих. Но раз подобных случаев больше не было, то это не серия, и никакого маньяка не существует. Да и следователи бы об этом знали.

Есть еще более сумасбродная версия. Про киллера. Мол, Татьяну кто-то заказал. (Женщина работает в крупной интернет-компании, но не на самом, так скажем, руководящем посту). Допустить можно. Но тогда зачем киллеру было затевать ссору и привлекать к себе внимание? Вдруг бы за супругу вступился Юрий Новиков? Вдруг бы его запомнил? Да и овчарка обязательно бросилась бы на защиту хозяйки при первой же возможности.

- На самом деле, поведение мужчины, сожителя убитой, вызывает массу вопросов, - продолжает Игнатов. - Лично я бы в его версию развития событий не поверил и обязательно бы проверил, какие отношения были между супругами в последнее время, не возникали ли конфликты. Вот только зачем тогда незнакомца выдумывать? А может, на самом деле, это человек, наоборот, паре был хорошо знаком, и мужчина теперь его выгораживает? Но кто выигрывает от всей этой ситуации? Вопросов пока больше, чем ответов.

ПОРОХ НЕ ТОЛЬКО В ПОРОХОВНИЦАХ

А вот известный писатель, сценарист, подполковник милиции в отставке (в 90-е - сотрудник «убойного» отдела) Андрей Кивинов версию про таинственного незнакомца не отметает.

- Если конфликтов и раздела имущества между ними не было, если отношения были ровными, то мог и посторонний человек ее убить, - рассуждает автор «Убойной силы». - По своему опыту могу сказать: в нашем мире возможно всякое. У нас в Питере был случай, когда пьяный мужчина стрелял из окна шестого этажа просто на лай собаки. Вот не нравился ему этот звук. И с одного выстрела случайно насмерть застрелил хозяйку этой самой собаки.

Как бы то ни было, раз Юрия Новикова отпустили, то у следствия, видимо, либо нет оснований не доверять его показаниям, либо нет доказательств его вины. Наверняка ведь и экспертизы проводили. Если бы стрелял Юрий, на нем бы остались следы. Пороховые газы. (Они выбрасываются при воспламенении пороха из огнестрельного оружия, - Авт.).

- Да, пороховые газы остаются не только на руках, но под ногтями, и на всей одежде стрелявшего, - подтверждает адвокат, эксперт правового YouTube-канала «Фрейтак Медиа», бывший следователь районной прокуратуры Вадим Багатурия. - Сохраняются следы пороховых газов на протяжении нескольких дней, если вещи просто так не оттереть. А если спутника убитой задержали сразу, то с его одежды, обуви и рук явно взяли смывы. А раз его отпустили, то это подтверждает тот факт, что в женщину действительно стрелял кто-то другой.

В теории улики можно скрыть, если поместить пистолет в герметичный пакет или надеть на дуло пластиковую бутылку. Или перчатки надеть. Но специалисты заверяют: криминалистов такими ухищрениями не проведешь, следы на Новикове все равно нашли бы.

Расследование этого странного уголовного дела продолжается. KP.RU следит за развитием событий.