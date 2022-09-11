Не закрывали, это фейк: колесо обозрения «Солнце Москвы» работает, но в ограниченном режиме

Катания продолжаются и сейчас Фото: Алиса ТИТКО

Колесо обозрения «Солнце Москвы» не закрывалось, как об этом написали в соцсетях. Аттракцион временно перешел в режим работы с ограничениями. Руководство приняло решение о перераспределении потока посетителей на другие дни, чтобы избежать нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься.

- Информация о закрытии не соответствует действительности, - сказали kp.ru в пресс-службе «Солнца Москвы».

Желающих прокатиться в первый день работы оказалось в несколько раз больше, чем это возможно. Кто-то побеспокоился заранее и выкупил билеты по предварительной продаже, а на момент открытия билетов в свободной продаже почти не было. Об это знали не все, москвичи и гости города приехали на ВДНХ и стали выстраиваться в длинные очереди, в надежде купить заветные билеты. Но массовый наплыв привел к решению сделать более комфортным и безопасным прием гостей.

- Все, кто приобрели билеты в период с 11 по 25 сентября, имеют возможность сделать возврат, перенести визит на более позднюю дату (билеты бессрочные), — рассказали kp.ru в пресс-службе «Солнца Москвы».

Еще один предложенный вариант - обменять билеты на кружки, футболки или блокноты в сувенирном магазине рядом с аттракционом.

В день открытия в соцсетях писали об остановках колеса обозрения и связали все изменения по работе с неполадками. Однако представители «Солнца Москвы» рассказали kp.ru, что это не так. Катания продолжаются и сейчас, очередей на аттракцион в настоящее время практически нет. Остановки действительно были из-за медленного прохода пассажиров в кабинки, а также желания находиться во время подъема с конкретными людьми, а не другими.

Желающих прокатиться в первый день работы оказалось в несколько раз больше, чем это возможно Фото: Алиса ТИТКО

По предварительным подсчетам, на колесо обозрения в будние дни могли кататься ежедневно по 14 тысяч человек, а в выходные из-за дополнительных часов работы вообще по 17 тысяч человек. По всей видимости, цифры пересмотрят, так как на практике происходили заминки в посадке пассажиров. Чтобы москвичи и гости города могли с комфортом кататься и наслаждаться видами города, было решено пересмотреть систему, а пассажирам предложено перенести катания на более поздний срок.

- Колесо обозрение не прекратило работу, мы продолжаем катать людей, но в ограниченном количестве, - рассказали kp.ru в пресс-службе «Солнца Москвы».

Отметим, что территория городского променада «Солнца Москвы» и многофункциональный центр с фуд-кортом открыты для посещения.

Сейчас очередей на аттракцион в настоящее время практически нет Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Как сделать возврат билетов?

Вариант 1. Зайти на официальный сайт "Солнце Москвы" moscow-sun.ru. перейти в раздел "Способы оплаты", заполнить форму заявления на возврат (с указанием паспортных данных, контактных телефонов, почтового адреса) и отправить на sales@moscow-sun.ru;

Вариант 2. При личном присутствии в кассе «Солнце Москвы». Перед планированием визита лучше уточнять информацию о возможности посещения по телефону: +7 (495) 974-61-69.

Когда вернут деньги?

Заявки на возврат денежных средств будут рассматривать до 10 рабочих дней. Деньги вернут на ту же банковскую карту, с которой производился платеж в течении 5-30 банковских дней (в зависимости от банка).