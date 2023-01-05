Топ-3 популярных музеев в Москве на новогодних каникулах. Туда придется отстоять километровые очереди

Очередь в «Москвариум» на ВДНХ. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В соцсетях стали появляться многочисленные видео, где семьи с детьми стоят в очередях в Третьяковскую галерею, Москвариум, в Государственный исторический музей (ГИМ). Редакция kp.ru выяснила, почему так произошло и как спокойно пройти в музеи.

Новогодний ажиотаж

Небывалый спрос на искусство безусловно радует представителей столичных музеев. Количество желающих растет со 2 января, очереди становятся все длиннее и длиннее. И виной всему не сбой систем, а элементарный наплыв людей в центр Москвы – все поехали гулять по городу, решили зайти в музеи, на которые в будние дни не хватало времени, а еще и приехали семьи из регионов.

В топ-3 самых популярных мест попали ГИМ на Красной площади, Третьяковка в Лаврушинском переулке и Москвариум.

- На новогодние каникулы традиционно приходится пик посещаемости постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Чтобы не стоять в очереди, мы советуем заранее приобретать билеты на сайте галереи и планировать свой визит на первую половину дня - до 12.00, или ближе к вечеру - после 16.00, - прокомментировали kp.ru в Третьяковской галерее.

Ажиотаж с посещением Государственного исторического музея тоже имеет объяснение – он расположен в самом центре Москвы.

- Прогулялись по Красной площади и решили зайти в ближайший музей, - рассказывают в очереди в ГИМ.

И таких желающих только вчера было почти 10 тысяч человек, а пропускная способность музея до 2000. Понятно, что есть некий максимум мест в гардеробе – пустить всех сразу, а где куртки оставить? К тому же возле Красной площади усилены меры безопасности - установлены рамки для досмотра, что увеличивает время для прохода людей. Но потоки людей в ГИМ не хаотичные – одни идут на основную экспозицию, другие – на временные выставки.

В ГИМ часто выстраиваются очереди, как-никак это ближайший к Красной площади крупный музей столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Традиционно в дни новогодних каникул мы принимаем очень большое число посетителей. За первые три дня работы музея в новом году нас посетили более 25 тысяч человек. Мы заранее объявили о продлении часов работы музея до 21.00, без выходных. Билеты мы советуем приобретать на сайте музея. К сожалению, в такие дни сложно избежать очередей на вход в музей, но все мы стараемся сократить время ожидания и сделать посещение музея максимально комфортным и запоминающимся, - рассказали kp.ru в ГИМ.

Впереди рождественские морозы

Еще одна очередь образовалась на ВДНХ – семьи с детьми устремились в Москвариум. Обойти очереди не помогали даже электронные билеты.

- Пытались попасть на шоу, отдали 6000 рублей за билеты. Пришлось постоять в очереди, гардероб переполнен. Все стояли в одну очередь: и те, кто с билетами, и те, кто «только спросить», - рассказал посетитель Олег.

В Москвариуме говорят, что с билетами на шоу «Новогодний круиз» можно войти через отдельные двери справа от входа – они открываются за час до начала шоу. Там же можно пройти с билетами на спектакль в бэби-театр.

Обойти очереди в "Москвариум" не помогали даже электронные билеты. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Синоптики рекомендуют перенести знакомство с искусством на более поздние даты, так как впереди рождественские морозы, которые обещают стать самыми продолжительными в XXI веке.

- В Москве 6 января днем будет не выше −18… −20 градусов. Рождественской ночью морозы в мегаполисе усилятся до −25…−27 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Морозы продлятся до 9 января включительно. Первый рабочий день нового года в Москве начнется с 25-градусной стужи. И только с 10 января морозы начнут постепенно ослабевать, в субботу отметки будут около –2 градуса.

Кстати

Очередей не было в 2022 году

Справедливый вопрос задают москвичи в соцсетях: а почему в прошлом году такого ажиотажа не было? И тут есть ответ. В музеях столицы в прошлом году в новогодние каникулы были ковидные ограничения.

Важно

Как работают музеи в новогодние праздники?

- Третьяковская галерея: 5, 7 января 2023 все музеи работают с 10.00 до 21.00 (кассы и вход до 20.00), 6 января все музеи работают с 10.00 до 18.00 (кассы и вход до 17.00). Расписание и билеты

- ГИМ по 8 января 2023: Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс работают с 10.00 до 21.00; Покровский собор открыт с 11.00 до 18.00; Палаты бояр Романовых открыты с 11.00 до 19.00; Музейный магазин на Никольской улице работает с 10.00 до 20.00. Расписание выставок и билеты

- Москвариум. Комплекс работает по обычному графику: с 10.00 до 22.00 (вход на экспозицию Аквариума до 21.00). Расписание шоу и билеты

Интересно знать

Как сходить в музеи бесплатно с 9 по 15 января 2023?

Московская музейная неделя пройдет с 9 по 15 января. В определенные дни можно будет бесплатно посетить выставки, экспозиции и лекции, оформив электронные билеты. Посмотреть расписание и билеты можно на сайте акции.

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