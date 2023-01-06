12 лет разлуки матери с ребенком московский суд оценил в 30 тысяч рублей

В Москве вынесен приговор Антону Канафину, которого обвиняли в двух похищениях своего же сына Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Паша и Миша - два брата-близнеца были разлучены еще в 2-летнем возрасте. Миша, больной ДЦП, жил с мамой в Москве. Пашу папа увез в Минск, о чем супругу не предупредил.

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

Любовь Канафина не видела сына 12 долгих лет. За это время она развелась с мужем Антоном Канафиным, добилась единоличной опеки над обоими детьми и возбуждения розыскного дела. Но время шло, о судьбе Паши ничего не было известно, и она создала в соцсетях блог, в котором изливала душу: как скучает по Паше, как растит его брата Мишу, как рассылает в школы России и ближнего зарубежья письма с фотографией сына и просьбой ответить ей, не учится ли у них брат-близнец мальчика с фото.

Нашелся Паша только мае 2022 года: приехал в Москву к бабушке по папиной линии Валентине Сергеевне, чтобы получить паспорт в 14 лет, его опознали, после чего забрали в отдел полиции, куда вызвали и маму.

Отношения пришлось выстраивать даже не с нуля, а с минуса: по словам Любови Канафиной, сын не хотел с ней разговаривать, потому считал ее плохой. Прошел не один месяц совместной работы с психологом, все это время мальчик жил в реабилитационном центре. Переехав к матери и брату, Паша вроде бы всем доволен, и 1 сентября пошел в восьмой класс одной из столичных школ. А 5 сентября вновь исчез. Рюкзак со всеми вещами и телефоном обнаружился на помойке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ушел он с бабушкой – Валентиной Сергеевной.

Чтобы найти его, потребовался месяц. В итоге выяснилось, что Паша жил с папой в небольшом подмосковном городке Пущино.

Отец хотел воспитывать только Пашу Фото: Личный архив

РЕБЕНОК РАЗДОРА

- Изначально на моего бывшего мужа уголовное дело возбудили за похищение ребенка, но, когда Паша нашелся, ее переквалифицировали. Оказалось, что в России отца нельзя обвинить в похищении своего же сына, - рассказала корреспонденту kp.ru Любовь Канафина. – За что его будут судить? За злостное неисполнение решения суда. Максимально наказание по этой статье - полгода ареста или год колонии.

Судебное разбирательство прошло в особом порядке (когда подсудимый признает вину и согласен с обвинением) прошло декабре 2022 года, Антон Канафин оказался спокойным седовласым мужчиной. Работает репетитором, преподает английский язык и программирование, неплохо зарабатывает, бывшей жене перевел все деньги, которые задолжал за алименты – это больше 4 млн рублей. С журналистами общаться он отказался, зато его адвокат рассказала иную версию событий: мол, ее клиент – хороший человек, а вот «бывшая» ребенка использует исключительно для шантажа.

Братьев-близнецов разлучили в двухлетнем возрасте Фото: Личный архив

- Не успешная, не работает нигде, замуж больше не вышла. От Антона Михайловича ей нужны только деньги. И еще его квартира в Москве. И ребенка она использует только ради этого, - заявила адвокат Юлия Ястребова корреспонденту kp.ru во время одного из перерывов во время судебных заседаний. – Он же когда-то был успешным программистом-международником, хотел жену и обоих сыновей в Чехию увезти. Теща воспротивилась. Никогда не слушайте, денег за сына он не предлагал, это неправда. Да, увез сына, но делал все в его интересах – врачи говорили, что если здоровый ребенок будет расти рядом с больным, то и его развитие будет тормозиться. А бывшая супруга Антона Михайловича просто выбрала его своей мишенью. За эти годы могла бы собственную жизнь построить, но выбрала иной путь.

Почему нельзя было наладить диалог за все эти годы, исправно платить алименты второму сыну, больному ДЦП, или хотя бы сообщить Любови Канафиной, что Паша в сентябре 2022 года вновь у него, чтобы не пришлось поднимать полицию и следователей, Юлия Ястребова затруднилась пояснить, но все сложности в переговорах со второй стороной объяснила тем, что именно мать мальчиков не идет на контакт.

Паша Канафин, которого увез отец. Фото: Личный архив

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

- Да, я не хочу с ним разговаривать, потому что не верю ему, - призналась Любовь Канафина. – В декабре 2022 года я забрала Пашу домой во второй раз. Но что помешает ему снова исчезнуть? Да, есть решение суда, по которому оба сына должны жить со мной. Но как обеспечить его исполнение? Я Паше честно сказала, что к отцу не отпущу и он будет жить с нами до совершеннолетия. Он отреагировал спокойно: мол, для него не страшно. На вопрос, уйдет ли он к отцу, ответил «Нет, не уйду». Я очень надеюсь, что так и будет.

В соответствии с законом за неисполнение предыдущих судебных решений, которые регламентируют место проживания ребенка, Антона Канафина приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Но что будет дальше? История умалчивает. Обе стороны взяли пока новогоднюю паузу. Адвокат Юлия Ястребова говорила, что ее клиент может попробовать обжаловать решение о лишении его родительских прав и о единоличной опеке матери над сыновьями. А может просто уехать, устав от всех этих разборок. Что будет с Пашей и как вообще вся эта история отразилась на нем, сказать сейчас, наверное, не сможет никто.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«На меня смотрели с жалостью, будто моего сына больше нет»: что стало с близнецом, которого 12 лет прятали от матери

Уверенный в себе, спокойный мужчина. Седые волосы, темные глаза. Упрямо сжатые губы. Антон Канафин оказался на скамье подсудимых за злостное неисполнение решений суда. Это говоря юридическим языком. Если перевести на «человеческий» - за то, что 12 лет скрывал сына от его матери и брата-близнеца. (подробнее)