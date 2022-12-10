Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2022 11:05

«На меня смотрели с жалостью, будто моего сына больше нет»: что стало с близнецом, которого 12 лет прятали от матери

История с братьями-близнецами из Москвы, которых разлучили в двухлетнем возрасте, получила неожиданное продолжение
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Антон Канафин оказался на скамье подсудимых за злостное неисполнение решений суда

Антон Канафин оказался на скамье подсудимых за злостное неисполнение решений суда

Фото: Светлана ДАНИЛИНА

БЛИЗНЕЦ РАЗДОРА

Уверенный в себе, спокойный мужчина. Седые волосы, темные глаза. Упрямо сжатые губы. Антон Канафин оказался на скамье подсудимых за злостное неисполнение решений суда. Это говоря юридическим языком. Если перевести на «человеческий» - за то, что 12 лет скрывал сына от его матери и брата-близнеца.

История семьи Канафиных прогремела на всю страну в мае, когда в Москве неожиданно нашелся мальчик, которого мама разыскивала с 2010 года. У Любови и Антона Канафиных было двое сыновей: Миша и Паша. По словам женщины, в феврале 2010 года отец взял 2-летнего Пашу погулять на улицу и похитил. Она обращалась в полицию, СМИ, завела в соцсетях блог, посвященный сыну и его поискам, но шли годы, а вернуть Пашу так и не получалось. В итоге сын «нашелся» случайно: приехал в Москву делать паспорт, когда ему исполнилось 14 лет. В полицию его проводили вместе с бабушкой – Валентиной Сергеевной, матерью Антона Канафина.

Отец хотел воспитывать только Пашу и увез его.

Отец хотел воспитывать только Пашу и увез его.

Фото: Личный архив

Подростка познакомили с мамой и после периода адаптации в реабилитационном центре и совместной работы с психологом Паша переехал к ней и брату. 1 сентября пошел в школу, а 5-го… исчез во второй раз. Камеры наблюдения зафиксировали, как он уходит все с той же Валентиной Сергеевной. Нашли его почти два месяца спустя – в подмосковном Пущино у папы. На Антона Канафина завели уголовное дело, и в декабре передали его в суд.

ЗАПЛАТИЛ ПО СЧЕТАМ

- Органами предварительного следствия Канафин обвиняется в злостном неисполнении решений суда, — говорят в прокуратуре. - 1 мая 2010 Антон Канафин перевез сына в город Минск, где выдавал его за Канафина Иоана Григорьевича. Решением суда от 4 мая 2010 года брак между супругами Антоном и Любовью Канафиными был расторгнут, место жительства детей определено с матерью, взысканы алименты в ее пользу. 21 сентября 2012 года решением суда Антон Канафин лишен родительских прав и обязан был передать детей матери. Будучи осведомленным о данных решениях судов Антон Канафин их проигнорировал.

Перечень обвинений Антон Канафин заслушивает спокойно.

Дело Антона Канафина в суде рассматривается в особом порядке

Дело Антона Канафина в суде рассматривается в особом порядке

Фото: Светлана ДАНИЛИНА

- Признаете вину? – уточняет у него судья.

- Да, признаю, — кратко рапортует Антон Канафин.

Его дело в суде рассматривается в особом порядке. Это значит, что Канафин признает себя виновным, и это факт оспариваться не будет, поэтому и свидетелей по делу допрашивать не надо, как и изучать доказательства. Взамен суд может назначить ему не более 2/3 от максимально возможного наказания, предусмотренного статьей (штраф до 50 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, полгода ареста или год колонии).

Что еще более смягчить будущий приговор, сторона защиты предоставляет суду справку о доходах Антона Канафина (он занимается репетиторством: преподает английский язык и программирование, оформлен как самозанятый), свежую выписку с банковского счета и… документ об оплате алиментов бывшей супруге.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

- Он действительно перевел мне около 2 млн рублей в качестве алиментов за 12 лет на двоих детей, — рассказала корреспонденту kp.ru Любовь Канафина. В суде она впервые за прошедшие годы увидела бывшего мужа. Разговаривать между собой они не стали – по крайней мере, не на людях.

Любовь сейчас регулярно ездит к Паше, который опять живет в реабилитационном центре и не торопится пока возвращаться к ней.

Братьев-близнецов разлучили в двухлетнем возрасте

Братьев-близнецов разлучили в двухлетнем возрасте

Фото: Личный архив героя публикации

- Мы с Пашей опять работаем с психологом, играем вместе. Он как будто опять понемногу «оттаивает». Но я боюсь, что его опять могут у меня забрать, — признается женщина. – Я не знаю, как все это выдержать. Те 12 лет, что его не было, я все время пыталась представить себе, каким он растет. А когда увидела его, он был каким-то другим: челка светлее, чем у брата, скулы и подбородок – крупнее. Вроде бы – родной, знакомый, но в то же время и нет. Только мы привыкли друг к другу, как он вновь исчез. Помню, как приезжаю к следователям, а они перешептываются, на меня смотрят с жалостью, будто моего сына больше нет. Сердце в пятки ушло. И вот он опять нашелся. Но долго ли он пробудет с нами?

Чем закончится эта история, предсказать не может никто. По закону Паша должен жить с мамой. Но его отец не похож на человека, который сдается легко. Будет ли Антон Канафин бороться за сына дальше и к чему это приведет, покажет время.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Продай мне моего сына за 2 миллиона»: Пропавший брат-близнец нашелся через 12 лет, но не хочет знать родную семью

Детей разлучили, чтобы здорового изолировать от больного (подробнее)

Интересное