«На меня смотрели с жалостью, будто моего сына больше нет»: что стало с близнецом, которого 12 лет прятали от матери

Антон Канафин оказался на скамье подсудимых за злостное неисполнение решений суда Фото: Светлана ДАНИЛИНА

БЛИЗНЕЦ РАЗДОРА

Уверенный в себе, спокойный мужчина. Седые волосы, темные глаза. Упрямо сжатые губы. Антон Канафин оказался на скамье подсудимых за злостное неисполнение решений суда. Это говоря юридическим языком. Если перевести на «человеческий» - за то, что 12 лет скрывал сына от его матери и брата-близнеца.

История семьи Канафиных прогремела на всю страну в мае, когда в Москве неожиданно нашелся мальчик, которого мама разыскивала с 2010 года. У Любови и Антона Канафиных было двое сыновей: Миша и Паша. По словам женщины, в феврале 2010 года отец взял 2-летнего Пашу погулять на улицу и похитил. Она обращалась в полицию, СМИ, завела в соцсетях блог, посвященный сыну и его поискам, но шли годы, а вернуть Пашу так и не получалось. В итоге сын «нашелся» случайно: приехал в Москву делать паспорт, когда ему исполнилось 14 лет. В полицию его проводили вместе с бабушкой – Валентиной Сергеевной, матерью Антона Канафина.

Отец хотел воспитывать только Пашу и увез его. Фото: Личный архив

Подростка познакомили с мамой и после периода адаптации в реабилитационном центре и совместной работы с психологом Паша переехал к ней и брату. 1 сентября пошел в школу, а 5-го… исчез во второй раз. Камеры наблюдения зафиксировали, как он уходит все с той же Валентиной Сергеевной. Нашли его почти два месяца спустя – в подмосковном Пущино у папы. На Антона Канафина завели уголовное дело, и в декабре передали его в суд.

ЗАПЛАТИЛ ПО СЧЕТАМ

- Органами предварительного следствия Канафин обвиняется в злостном неисполнении решений суда, — говорят в прокуратуре. - 1 мая 2010 Антон Канафин перевез сына в город Минск, где выдавал его за Канафина Иоана Григорьевича. Решением суда от 4 мая 2010 года брак между супругами Антоном и Любовью Канафиными был расторгнут, место жительства детей определено с матерью, взысканы алименты в ее пользу. 21 сентября 2012 года решением суда Антон Канафин лишен родительских прав и обязан был передать детей матери. Будучи осведомленным о данных решениях судов Антон Канафин их проигнорировал.

Перечень обвинений Антон Канафин заслушивает спокойно.

Дело Антона Канафина в суде рассматривается в особом порядке Фото: Светлана ДАНИЛИНА

- Признаете вину? – уточняет у него судья.

- Да, признаю, — кратко рапортует Антон Канафин.

Его дело в суде рассматривается в особом порядке. Это значит, что Канафин признает себя виновным, и это факт оспариваться не будет, поэтому и свидетелей по делу допрашивать не надо, как и изучать доказательства. Взамен суд может назначить ему не более 2/3 от максимально возможного наказания, предусмотренного статьей (штраф до 50 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, полгода ареста или год колонии).

Что еще более смягчить будущий приговор, сторона защиты предоставляет суду справку о доходах Антона Канафина (он занимается репетиторством: преподает английский язык и программирование, оформлен как самозанятый), свежую выписку с банковского счета и… документ об оплате алиментов бывшей супруге.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

- Он действительно перевел мне около 2 млн рублей в качестве алиментов за 12 лет на двоих детей, — рассказала корреспонденту kp.ru Любовь Канафина. В суде она впервые за прошедшие годы увидела бывшего мужа. Разговаривать между собой они не стали – по крайней мере, не на людях.

Любовь сейчас регулярно ездит к Паше, который опять живет в реабилитационном центре и не торопится пока возвращаться к ней.

Братьев-близнецов разлучили в двухлетнем возрасте Фото: Личный архив героя публикации

- Мы с Пашей опять работаем с психологом, играем вместе. Он как будто опять понемногу «оттаивает». Но я боюсь, что его опять могут у меня забрать, — признается женщина. – Я не знаю, как все это выдержать. Те 12 лет, что его не было, я все время пыталась представить себе, каким он растет. А когда увидела его, он был каким-то другим: челка светлее, чем у брата, скулы и подбородок – крупнее. Вроде бы – родной, знакомый, но в то же время и нет. Только мы привыкли друг к другу, как он вновь исчез. Помню, как приезжаю к следователям, а они перешептываются, на меня смотрят с жалостью, будто моего сына больше нет. Сердце в пятки ушло. И вот он опять нашелся. Но долго ли он пробудет с нами?

Чем закончится эта история, предсказать не может никто. По закону Паша должен жить с мамой. Но его отец не похож на человека, который сдается легко. Будет ли Антон Канафин бороться за сына дальше и к чему это приведет, покажет время.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

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