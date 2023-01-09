Сергей Собянин открыл Старо-Рублевский путепровод после реконструкции на западе Москвы

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 9 января, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному Старо-Рублевскому путепроводу. Маршрут проходит через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта.

«В городе продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, - сказал Собянин. - На сегодня выполнено две трети работ. Все основные работы будут закончены до конца этого года».

Мэр напомнил, что город строит на этом участке инженерные коммуникации и местные дороги. Например, две недели назад завершилась реконструкция улицы Барклая со строительством путепровода.

«В течение семи-восьми месяцев будет реконструирована улица Ивана Франко, - сообщил Собянин. - Сегодня мы запускаем путепровод на Старо-Рублевском шоссе с выходом на Кутузовский проспект. Важная стройка, которая в последующем позволит выходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер».

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ЧТО СДЕЛАЛИ

Старо-Рублевский путепровод проходит в районе Фили-Давыдково на западе столицы, между станциями МЦД-1 «Славянский бульвар» и «Кунцевская». Прежде это был обычный переезд через железнодорожные пути. Его длина составляла 80 метров. В каждом направлении - по одной полосе движения.

Во время реконструкции:

- длина сооружения выросла в три раза - до 240 метров, благодаря этому водители получили комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в сторону МКАДа;

- вдоль путепровода поставили шумозащитные экраны длиной 365 метров;

- всего построено и реконструировано 770 метров дорог. Сюда входят участок путепровода тоннельного типа в районе примыкания к улице Герасима Курина, участок путепровода в районе примыкания к Кутузовскому проспекту, эстакада-съезд на строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта, участок Рублевского шоссе в районе примыкания к Кутузовскому проспекту.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция Старо-Рублевского путепровода:

- ускорит поездки по городу для жителей районов Фили-Давыдково, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское, в которых живет более 350 тысяч человек;

- сократит перепробег автомобилей на 2,3 километра и уменьшит время проезда в среднем на 10 минут;

- разгрузит соседние дорожные участки, в том числе Кутузовский проспект (до 13%), Рублевское шоссе (до 12%) и Минскую улицу (до 9%).

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