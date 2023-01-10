Из-за сильных январских морозов в Москве активизировались лисы

Лисы живут практически во всех лесопарках Москвы, но встреча с этим хищником - всегда неожиданность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что лисы живут практически во всех лесопарках Москвы, каждый раз встреча с ними - это целое событие. Очевидцы снимают рыжих хищников на телефон, заливают видео в паблики своих районов, пишут восторженные комментарии, вспоминают похожие случаи, постят заметки о бешенстве животных, звонят в департамент ЖКХ... Хотя лиса, вокруг которой разгорелся очередной сыр-бор, уже давно тю-тю (в течение дня одна особь способна пройти 30 км).

Последние несколько дней по телеграм-каналам гуляет видео, сделанное в Бутове. На нём хорошо видно, как вечерняя гостья с дивным пушистым хвостом степенно дефилирует между машинами и по зебре (не нарушая правил) переходит дорогу. Во двор жилого дома она пришла из местного лесопарка площадью 1610 га. В нём также водятся зайцы-русаки, но они к людям не кажут носа.

При этом автор видео сообщил, что заблудшая лисица не только бегала от подъезда к подъезду (очевидно, искала кошачьи блюдца, чтобы поесть), но и сиганула на крышу автомобиля.

Вообще эти животные часто шкодят. Летом, например, подворовывают на пляжах - и тащат не только еду, но и личные вещи. Так, два года назад, на берегу Химкинского водохранилища наглая зверюга спёрла у мужика штаны. И тот был вынужден возвращаться домой в плавках. В сельской местности хищники охотятся на домашних кур, особенно там, где во дворе нет собак.

- Ну и кроме того, лисы могут заразить человека бешенством, - напомнил kp.ru автор второго издания Красной книги города Москвы Борис Самойлов. - А потому не нужно с ними контактировать.

При встрече с лисицей следует соблюдать осторожность и не подманивать животное, случаи бешенства никто не отменял. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, та же история с белками. Многие любят кормить их с ладони - это неправильно. Точнее, опасно. Они являются переносчиками не только бешенства, но и, например, геморрагической лихорадки, а также лептоспироза и туляремии.

- При встрече с лисой не стоит делать резких движений, - объяснили в Мосприроде. - Она сама убежит от вас. И в глаза ей смотреть не надо, чтобы не провоцировать животное. И не злить его.

Парк в столичном районе Бирюлево Восточное, москвичи выгуливают собак рядом с любопытной лисицей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, в Подмосковье наблюдается та же тенденция. За последние несколько дней лисы замечены в Балашихе, в Щёлкове, в Долгопрудном. Животные из-за сильных морозов и нехватки корма тянутся к людям. Прыгают в мусорные контейнеры. Трутся на задних дворах питейных заведений.

В среднем в течение одного года жители Москвы сообщают о 400 случаях встречи с лисицами. Сделать это можно по общегородской горячей линии - 8 (495) 777-77-77.

После вашего звонка на место приедут специалисты, и в случае необходимости примут меры (отправят зверя в Центр реабилитации диких животных или выпустят в природную среду обитания подальше от жилых домов).

Также напоминаем. Если вас укусила лиса, нужно как можно быстрее обработать рану антисептиком и обратиться в травмпункт.

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