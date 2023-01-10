Зал-трансформер, витражи и старинные своды: Что изменится после реконструкции в главных театрах Москвы

Здание театра «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна». Фото: mos.ru

Столичные театры продолжают обновляться. За последние годы в порядок привели театр на Малой Бронной, «Ведогонь-театр» в Зеленограде, «Современник» на Чистопрудном бульваре. А «Школу современной пьесы» на Неглинке практически заново построили. Всего «окультурили» более 30 театров. Большой ремонт теперь ждёт еще несколько зданий. При этом спектакли отменять не будут. Их станут проводить как на основной сцене, пока это возможно, так и временно на резервных площадках. Рассказываем, что и где изменится в ближайшие два года.

«Прогресс-сцена Армена Джигарханяна»

Больше мест для публики и новые витрины с афишами

Фасадам здания вернут первоначальный цвет. Для этого их очистят до исторического цвета кирпича и с помощью специального состава «упакуют» в водоотталкивающую плёнку.

На центральном входе заменят старые деревянные двери и наружные витражные конструкции. Мастера создадут витраж из цельного стекла с дверями из закаленного матового стекла. Одно из окон на главном фасаде превратится в окошко кассы. Рядом прежние объемные витрины для афиш заменят плоскими рекламными пространствами. В зрительном зале на втором этаже вместо деревянных кресел поставят металлические и разместят дополнительные места для инвалидов и пожилых людей. Обновлённое здание со всех сторон украсят вечерней подсветкой.

Где находится: Ломоносовский пр-т, д. 17, ст. м. «Университет».

Детский музыкальный театр имени Сац. Фото: Предоставлено пресс-службой «Единого заказчика в сфере строительства».

Детский музыкальный театр имени Сац

Главная сцена расширится

В зрительном зале появится подъемно-опускная площадка, благодаря которой трансформируется все вокруг. Например, некоторые кресла можно будет поднять или спрятать. А на главной сцене модернизируют механическую «начинку» и разместят дополнительные боковые пространства для быстрой смены декораций. Кроме того, расширят и оркестровую яму.

Детский музыкальный театр имени Сац. Фото: Предоставлено пресс-службой «Единого заказчика в сфере строительства».

«Замена технологического, акустического оборудования и светового комплекса позволит разнообразить постановочные решения, обеспечить красочность и зрелищность спектаклей, - рассказали в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства» (публично-правовая компания курирует реконструкцию здания. - Прим.). - По проекту также планируется комплексная реконструкция залов, фойе и мастерских».

Где находится: пр-т Вернадского, д. 5, ст. м. «Университет».

Москонцерт. Фото: mos.ru

Москонцерт

«Бычий глаз» и лепнина

Бывший доходный дом в стиле раннего модерна вновь украсят утраченный лепной декор, в том числе на окнах «бычий глаз», а также фасадные карнизы. Мастера заменят металлические детали фонарей, козырьков главного и дворового фасадов. Их обработают антикоррозийными составами и покрасят.

В подвале здания восстановят поверхности сводов Монье - красивых полукруглых потолков, укрепленных балками. Стены на трех этажах оформят с помощью покрытия под искусственный мрамор. Кроме того, обновят потолки с лепниной и полы с паркетом и каменной плиткой. Реставраторы приведут в порядок лестницы, декоративные вазы, деревянные и каменные подоконники.

Где находится: ул. Пушечная, д. 4, стр. 2, ст. м. «Кузнецкий мост».

Камерная сцена Большого театра. Фото: Предоставлено пресс-службой «Единого заказчика в сфере строительства».

Камерная сцена Большого театра

Оркестровая яма - вверх!

Новая многофункциональная сценическая площадка появится в главном театре России. Для этого проведут реконструкцию и реставрацию двух зданий-памятников на Никольской улице - бывших гостиницы и ресторана «Славянский базар». Именно в этом знаменитом заведении с русской кухней Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко обсуждали летом 1897 года создание Московского художественного театра.

Камерная сцена Большого театра. Фото: Предоставлено пресс-службой «Единого заказчика в сфере строительства».

Теперь в восстановленных строениях разместят зрительный зал на 441 место и репетиционные залы для оркестра, солистов оперы и хора. Здесь также построят подвижную оркестровую яму. Ее можно будет поднимать к самому краю сцены и опускать практически на пол зрительного зала. Новый комплекс станет базовой площадкой Камерной сцены имени Б. А. Покровского - филиала Большого театра России. В нем будут показывать оперные и балетные спектакли, в том числе и гастрольных коллективов, музыкальные и симфонические концерты, мюзиклы. Помимо этого, театрально-концертный зал рассчитан также на проведение конференций, симпозиумов, фестивалей и других подобных событий.

Где находится: ул. Никольская, д. 17, стр. 1 и 1А, ст. м. «Площадь Революции».

Театр кукол «Жар-птица». Фото: teatr-zhar-ptitsa.ru

Театр кукол «Жар-птица»

Верим в сказку

Буратино, Мальвина, братец Кролик, Мальчик-с-Пальчик, Репка, Три поросенка и Волк - эти и многие другие сказочные герои скоро вернутся в обновлённый театр. Здание капитально отремонтируют - от фасада и окон до коммуникаций и технического оснащения.

В фойе и вестибюле заново уложат пол из мраморных плит. Кроме того, заменят ходовые мостики для артистов, металлические ограждения в зале, полы с плинтусами на сцене. Для создания спектаклей появится современное постановочное освещение и звуковые системы, в том числе для слабослышащих зрителей. Основной репертуар останется прежним - кукольные истории по мотивам традиционных русских сказок и сказок народов мира.

Где находится: ул. Стромынка, д. 3, ст. м. «Сокольники».

Картинки жар-птица - https://teatr-zhar-ptitsa.ru/about/

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