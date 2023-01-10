Такое впервые: Краснокнижного «посетителя» ловят в музее на Красной площади в Москве

Краснокнижную летучую мышь обнаружили в музее на Красной площади в Москве Фото: СОЦСЕТИ

Экскурсоводы Музея Отечественной войны 1812 года на Красной площади вечером 10 января обнаружили незваного гостя в одном из залов. Под потолком летало черное чудище. Присмотрелись - оказалась летучая мышь.

- У нас никогда не было летучих мышей. Может быть из-за сильных морозов? Мы уже обратились в МЧС и Санитарно-эпидемиологическую станцию. Ждем специалистов, которые поймают краснокнижную летучую мышь, - рассказали kp.ru в пресс-службе музея.

- А как определили, что это краснокнижная летучая мышь?

- Сами узнали только сейчас, что московские летучие мыши внесены в Красную книгу Москвы.

Действительно все летучие мыши занесены в столичную Красную книгу и находятся под охраной. В Москве можно встретить двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесную нетопырь, водяную ночницу, ночницу Брандта.

Полтора года назад осенним утром охранники Исторического музея заметили лисичку. Около 5.20 она спокойно гуляла возле храма Василия Блаженного. Сотрудники музея были шокированы, они никогда не видели хищных животных возле Кремля. Тогда предположили, что лисичка пришла из парка "Зарядье", где ранее видели рыжее животное. Москвичи предположили, что на Красную площадь ее привело любопытство - так сказать, прикоснулась к прекрасному.

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