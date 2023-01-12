В 2023 году для больницы в Коммунарке достроят новый корпус лучевой терапии

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» продолжает расширяться. В прошлом году здесь уже открылись новые здания - родильный дом на 130 коек и амбулаторный корпус, новый перинатальный центр и детско-взрослая поликлиника. Теперь строится корпус лучевой терапии.
«Сейчас завершается устройство монолита здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Его площадь составит 12,23 тысячи квадратных метров».
По его словам, строительство корпуса завершится в 2023 году.
«Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы, - отметил глава ведомства. - Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли».
КОНКРЕТНО
Площадь 6-этажного корпуса лучевой терапии - 12,2 тысяч квадратных метров.
В нем разместятся:
- отделения радиотерапии и внутриполостной терапии;
- дневной стационар для радиотерапевтического лечения;
- радиологический блок;
- блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований;
- административно- хозяйственные помещения.
В корпусе будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ) для своевременной диагностики онкологических болезней на ранней стадии.
Здание оснастят современным оборудованием, которое позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию. При этом злокачественное новообразование воспринимается как мишень и не задеваются соседние здоровые клетки.